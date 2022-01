Winstalarm bij Philips door tekort aan chips en problemen met beademingsapparatuur

Het aandeel van Philips keldert na een winstwaarschuwing van het Nederlandse elektronicaconcern. De lagere omzetprognose voor het vierde kwartaal komt mede door een grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten.

Philips heeft in het vierde kwartaal 4,9 miljard euro miljard euro geboekt. Dat is bijna 20 procent minder dan vorig jaar en 350 miljoen euro dan het management had vooropgesteld. Dat maakt het Nederlandse technologiebedrijf woensdag bekend in een tradingupdate.

Philips zegt dat de lagere omzetprognose vooral te wijten is aan tekorten in de wereldwijde aanvoer van elektronische componenten. Het bedrijf zegt zelfs dat de druk op de logistieke keten ‘intenser’ is geworden. ‘We werken samen met leveranciers en overheden om een oplossing te vinden voor de tekorten, en ervoor te zorgen dat onderdelen voor levensreddende medische apparatuur prioriteit krijgen.’

Bij meer dan 5 miljoen toestellen zou isolatieschuim kunnen afbrokkelen, wat gevaarlijk is.

Terugroepactie

Bovendien heeft Philips af te rekenen met problemen met slaap- en beademingsapparatuur. Bij meer dan 5 miljoen toestellen zou isolatieschuim kunnen afbrokkelen, wat gevaarlijk is. Daardoor heeft het noodgedwongen een immense terugroepactie op poten gezet. Het zette daar eerder dit jaar al eens 500 miljoen euro voor opzij. Daar komt nu nog eens 225 miljoen euro bij. De problemen lijken steeds groter te worden, niet alleen omdat het aantal terug te roepen toestellen oploopt maar ook door de hogere transportkosten.

Voor het volledige jaar rekent Philips nu op 17,2 miljard euro omzet, wat een omzetdaling - op vergelijkbare basis - van 1 procent betekent. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal uitkomen op 2,1 miljard euro, goed voor een marge van 12 procent.