Fagron: return to saver

Wie waagt, die wint. Dat kunnen we rustig stellen na het bericht dat textielondernemer Filip Balcaen en private-equitygroep hun belang in Fagron deels cashen. De twee verkopen 7,2 miljoen stukken van de specialist in magistrale bereidingen, één derde van hun gezamenlijk belang en zo'n 10 procent van het kapitaal van de groep.

Tegen welke koers dat precies gebeurt, weten we woensdag. Er zal ongetwijfeld een behoorlijke korting op de jongste beurskoers - 17,69 euro bij de schorsing van het aandeel dinsdagmiddag - van doen zijn. De 7,2 miljoen stuks die de begeleidende banken plaatsten zijn het equivalent van meer dan 50 beursdagen handel in Fagron, een serieuze brok dus.

Maar ook met een 'soldenkorting' zullen de twee een indrukwekkend rendement halen op hun investering. De twee waren drie jaar leden de hofleveranciers van de kapitaalronde van 220 miljoen euro die Fagron overeind hield nadat enkele met schulden gefinancierde overnames in de Verenigde Staten faliekant uitdraaiden. Intekenprijs van die kapitaalronde 'van moetens'? 5,69 euro. Die inleg hebben de twee bijna verdrievoudigd.

Een beloning omdat ze waarde zagen in een bedrijf dat de meeste beleggers afgeschreven hadden. Rombout Houben van de vermogensbeheerder Teslin, één van de kleinere deelnemers in de kapitaalronde van 2016, omschreef de investering in Het Financieele Dagblad als een berekende gok. 'Fagron had een groot probleem in de Verenigde Staten, maar dat was vrij geïsoleerd. Andere bedrijfsonderdelen waren amper geraakt'.

Lonend huiswerk dus. En ook in de Verenigde Staten beleefde Fagron een heropstanding, met dank aan de enorme fabriek voor steriele bereidingen in de prairie van Wichita. Een week geleden kon de groep ook definitief een streep trekken onder de Amerikaanse probleemerfenis, met een schikking van net geen 20 miljoen euro. Een stevig bedrag, maar ook een stevige besparing in advocatenkosten én managementtijd.

