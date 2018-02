Italiaans extraatje voor Ageas-belegger?

De kans is groot dat Ageas-CEO Bart De Smet voor het tweede jaar op rij een extraatje in petto heeft voor de aandeelhouder.

Het is maar een voorproefje op de dolle resultatendag donderdag, maar woensdag voorbeurs komt alvast Ageas met de resultaten. We kunnen de spanning al wegnemen: de resultaten zullen alleszins beter zijn dan over 2016, toen een crisis bij de Britse tak én een miljardenschikking met gedupeerde beleggers van de juridische voorloper Fortis zwaar op de cijfers inhakten.

De hamvraag is of er net als over boekjaar 2016 een extraatje is voor de belegger. Toen liet de verzekeraar bovenop het reguliere dividend via een speciaal dividend zowat de integrale meerwaarde op de lucratieve exit uit Hong Kong naar de aandeelhouders vloeien. Waarschijnlijk gebeurt nu hetzelfde bij de - weliswaar minder lucratieve - exit uit Italië.

De jongste jaren kwam Ageas vooral met exits in het nieuws dus. Blijft dus de vraag hoe Ageas zijn stevige oorlogskas zal spenderen. Nog los van de vraag hoe groot die kas nu precies is, want over de kapitaalgeneratie onder de nieuwe regelgeving spuide de verzekeraar vorig jaar op een beleggersdag nog flink wat mist, terwijl net het omgekeerde de bedoeling was.

