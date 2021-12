‘Kies aandelen van westerse markten’

Kies in 2022 opnieuw voor aandelen, vooral dan van westerse markten, want met obligaties dreigt u geld te verliezen. Aandelen zijn niet te duur, stelt de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.

2022 wordt voor de financiële markten een doorslagje van dit jaar. ‘Het zal de eerste keer zijn sinds de jaren zeventig dat aandelen twee jaar op rij winst opleveren en obligaties verlies’, zegt Olivier Pauwels, een strateeg van BlackRock.

‘We zitten dan ook in een nieuwe financiële omgeving. De centrale banken zullen door de inflatieklim hun monetair beleid verstrakken, al gebeurt dat in een veel trager tempo dan vroeger. Ze kopen zichzelf meer tijd om te reageren. We zullen moeten leren leven met een hogere inflatie. Sommige gevolgen van de pandemie, zoals de wens meer voorraden aan te houden om onverwachte tekorten tegen te gaan, zijn blijvend en leiden tot hogere prijzen. Daarnaast drijft de omschakeling naar een koolstofarme economie de prijzen hoger. Al zijn de kosten voor die omschakeling nog altijd lager dan de die voor de schade van de klimaatverandering als we niets doen.’

Koopkans

Voor ons was de correctie van begin december door de omikronvariant een koopkans. Olivier Pauwels Strateeg BlackRock

De reële rente, de opbrengst van staatspapier min de inflatie, blijft volgens BlackRock negatief. ‘Dat is slecht voor de obligatiekoersen, maar ondersteunt de vraag naar aandelen. Al voorspellen we lagere rendementen op de beurs dan dit jaar. De nieuwe coronavarianten dreigen de groei te vertragen, maar zullen de economie niet doen ontsporen. Voor ons was de correctie van begin december door de omikronvariant een koopkans.’

In tegenstelling tot sommige strategen vindt BlackRock de beurzen niet te duur. ‘We kijken niet graag naar ratio’s als de koers-winstverhouding of de koers-boekwaarde’, zegt Pauwels. ‘Die kunnen een verkeerd beeld geven. Voor ons is de context belangrijker. We kijken naar de kapitaalkosten van een bedrijf, die door de lage rente laag zijn, tegenover de nominale rente. Dan zijn aandelen in historische perspectief correct gewaardeerd. Vanuit rendementsperspectief zijn ze interessanter dan obligaties of cash. Bovendien voorspellen we een sterke winstgroei voor de bedrijven.’ De consensus op de markt ziet de Europese bedrijfswinsten 15 procent stijgen.

Tech en gezondheidszorg

‘We kiezen vooral voor aandelen uit de grote drie westerse markten: de VS, Europa en Japan. De groeimarkten gaan meer last hebben van de gevolgen van de opwarming, zoals overstromingen of tyfoons. Daarom kiezen we sectoraal voor technologie en de gezondheidszorg, die daar weinig hinder van hebben, terwijl we het minst potentieel zien in de energie- en nutssector.’

De investeringen in groene energie volstaan voorlopig niet om de gedaalde investeringen in de traditionele energiebronnen te compenseren. Olivier Pauwels Strateeg BlackRock