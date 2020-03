Op de beleggersagenda deze week

Verlaten straten in Milaan. Deze week komt er een eerste indicatie hoe zwaar de start van de 'lockdown' in verschillende Europese landen de economie treft

De laatste loodjes jaarcijfers én de eerste indicaties hoe zwaar de coronacrisis op de Belgische en Europese economie inhakt.

Na een hallucinante beursrit de voorbije vier weken, even op adem komen en met de vier punten die beleggers deze week rood in hun agenda morgen omcirkelen:

Hoe groot is de economische krimp in de eurozone en de VS?

Het onderzoeksbureau IHS Markit publiceert dinsdag zijn invloedrijke indicatoren van de economische activiteit in de eurozone en de VS. Die zullen een indicatie geven van de impact van de coronapandemie op de economische groei.

Economen verwachten dat de indicator voor de eurozone in maart met liefst 13,7 punten zakt naar 37,9 punten, het laagste peil sinds de zware recessie van 2009. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de activiteit in de privésector. Omdat de meeste antwoorden wellicht tussen 10 en 20 maart zijn ingezameld, houdt de indicator nog niet ten volle rekening met de gebeurtenissen van de jongste dagen.

De indicator voor de VS daalt wellicht met ruim 5 punten naar 44 punten. De impact van de pandemie op de Amerikaanse economie is kleiner dan in de eurozone, omdat de VS voorlopig minder zijn getroffen door het virus en de regering-Trump voorlopig minder drastische maatregelen heeft genomen.

Hoe zwaar is de Belgische economie getroffen door het virus?

De Nationale Bank publiceert woensdag zijn maandelijkse indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen. Het staat vast dat het vertrouwen van bedrijfsleiders de jongste weken fors is gedaald, omdat het stijgend aantal zieken en de drastische maatregelen van de regering de economische activiteit de voorbije dagen fors hebben doen dalen.

De vertrouwensindicator is een goede maatstaf voor de economische groei. Hij zal wellicht nog niet ten volle rekening houden met de ontwikkelingen van de voorbije dagen. Vrijdag bleek al dat het Belgische consumentenvertrouwen sterk is gedaald. Midden maart viel het vertrouwen terug tot een historisch dieptepunt.

Verhoogt de Nationale Bank zijn dividend?

De Nationale Bank publiceert woensdag nabeurs jaarcijfers. Het dividend is afhankelijk van de opbrengst van een beleggingsportefeuille van zowat 6 miljard. Die opbrengst is onderhevig aan twee tegengestelde krachten.

De portefeuille groeit elk jaar, maar het procentueel rendement daalt omdat vervallende obligaties geleidelijk worden vervangen door nieuwe met een lagere coupon. Vorig jaar keerde de bank een nettodividend uit van 96,93 euro.



Kan IBA operationeel zwarte cijfers schrijven?

Donderdag om 7 uur stelt IBA zijn cijfers over 2019 voor, om 15 uur volgt een telefonische conferentie met de CEO Olivier Legrain. Beleggers leggen de lat laag: tijdens de verkoopgolf dit jaar is de beurskoers van de marktleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding gehalveerd.

Over het eerste halfjaar ging IBA - dat de jongste jaren met een reeks waarschuwingen uit de beleggersgratie is gedonderd - in het rood, maar toch beloofde Legrain nog altijd een ‘positief operationeel resultaat’ over 2019.