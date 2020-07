Op de beleggersagenda deze week

Beleggers zetten zich schrap voor een drukke week vol halfjaarcijfers en economische updates. We zoomen in op de belangrijkste agendapunten.

De belangrijkste afspraken voor de belegger deze week:

AB InBev: meer Heineken dan Carlsberg?

AB InBev komt donderdag met het rapport over het tweede kwartaal. Analisten vrezen dat de biergigant over het pandemiekwartaal 23 procent lagere verkoopvolumes in een 36 procent lagere brutobedrijfswinst vertaald zag.

Heineken keek tegen een halvering van de bedrijfswinst aan, door het wegvallen van de lucratieve horecaverkoop. Carlsberg zag de bedrijfswinst met maar 9 procent dalen. AB InBev zou dus meer Heineken dan Carlsberg zijn.

Solvay: buiklanding van de bedrijfswinst

Beleggers zetten zich schrap voor een beroerd tweede kwartaal voor Solvay . Twee belangrijke afnemers van de chemiereus - vliegtuig- en autobouwers - worden door de coronacrisis midscheeps getroffen. CEO Ilham Kadri ziet niet meteen een snel herstel en kondigde in juni aan 1,5 miljard euro goodwill af te boeken bij Cytec, de Amerikaanse producent van lichtgewichtcomposieten voor vliegtuigen.

Analisten vrezen gemiddeld dat de omzet vorig kwartaal met een vijfde kromp, naar 2,13 miljard. En omdat Kadri minder snel in de kosten kan snijden dan de omzet tuimelt, zou de brutobedrijfswinst (ebitda) met een derde teruglopen, naar 427 miljoen euro.

Hoe fors krimpt Belgische economie?

De Nationale Bank publiceert donderdag een raming van de economische activiteit in het tweede kwartaal. Volgens de mediaanprognose van de vier grootbanken kromp de Belgische economie met een nooit geziene 16,7 procent tegenover het eerste kwartaal. Dat is te wijten aan de lockdown. Belfius, ING en KBC voorspellen elk een krimp tussen 15 en 18 procent, BNP Paribas Fortis is met een groeiprognose van -22,9 procent veel somberder.

Ook elders worden donderdag of vrijdag groeicijfers van het tweede kwartaal gepubliceerd. De activiteit in de eurozone daalde met 11,8 procent, voorspellen economen. De krimp in Frankrijk, Italië en Spanje, die zwaar werden getroffen door de pandemie, was naar alle waarschijnlijkheid een stuk groter dan in Duitsland.

Kondigt Amerikaanse centrale bank extra stimulus aan?