Waar beleggers deze week naar uitkijken

1. Maken Britse cijfers weg vrij voor renteverhoging?

Het Brits bureau voor de statistiek publiceert dinsdag werkloosheidscijfers voor de maand oktober. De Britse centrale bank zei vorige week dat vooral de cijfers van de arbeidsmarkt bepalen of ze in de komende maanden de rente verhoogt. De werkloosheidscijfers van oktober zijn de eerste die zijn beïnvloed door de stopzetting, eind september, van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Als die beslissing leidt tot een sterke stijging van de werkloosheid zal de Bank of England de geplande renteverhoging misschien uitstellen. Economen denken dat de werkloosheidsgraad (in de drie maanden tot eind september) al daalde van 4,5 naar 4,4 procent.