Waar beleggers volgende week naar uitkijken

Er zijn economische groeicijfers, een trading update van CFE en diens grootaandeelhouders en cijfers bij de verhuurders van baanwinkels.

1. Blijft groei Europese economie dalen?

Het onderzoeksbureau IHS Markit publiceert dinsdag zijn maandelijkse indicator van de economische groei in de eurozone. Economen verwachten dat de PMI-indicator in november met 1 punt daalt naar 53,2 punten. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector, en omgekeerd. De hoge energieprijzen en inflatie en extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wegen op de economische activiteit. Verscheidene eurolanden hebben ingrepen aangekondigd om het aantal besmettingen te beperken. Die maatregelen treffen vooral de dienstensector.

2. Kan CFE het goede momentum behouden?

Dinsdagmorgen geven Ackermans en CFE (eigenaar van DEME) een update over het derde kwartaal. Ackermans bezit 62,1 procent van CFE . Recent pakte DEME uit met zijn grootste contract ooit: een offshore windmolenpark in de VS met een waarde van 1,1 miljard dollar. Het weekblad De Belegger vraagt zich af of Ackermans geen plannen heeft met CFE om extra waarde te ontlokken. ‘Analisten suggereerden in het verleden een beursgang van DEME.’

3. Hoe verliep het kwartaal voor de verhuurders van baanwinkels?