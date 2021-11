Waar beleggers volgende week naar uitkijken

Er staat vooral macronieuws op de agenda met de inflatie in de eurozone, de OPEC+-vergadering en het Amerikaanse jobrapport.

1. Stijgt inflatie in eurozone naar recordhoogte?

Eurostat publiceert dinsdag inflatiecijfers voor de eurozone. Economen verwachten dat de inflatie in november is gestegen naar 4,3 procent. In oktober klom de inflatie al naar 4,1 procent. Dat was het hoogste cijfer sinds 2008 en een evenaring van de hoogste inflatie sinds de invoering van de euro in 1999. De kerninflatie steeg wellicht naar 2,3 procent. Hoewel de hoge inflatie vooral te wijten is aan tijdelijke factoren, stijgt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om haar stimulus af te bouwen. De ECB streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn. Ze zal op 16 december bijna zeker beslissen haar pandemieprogramma van obligatieaankopen eind maart stop te zetten.

2. Schrapt OPEC+ geplande productieverhoging?

Het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten vergaderen donderdag over de productiehoeveelheid in januari. Ze waren van plan de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen. Maar onder leiding van de VS hebben zes landen aangekondigd dat ze een deel van hun strategische oliereserves vrijgeven om de prijs te drukken. Die beslissing doorkruist het beleid van de OPEC+-landen. Die hebben ermee gedreigd de geplande productieverhoging te annuleren als de VS olie op de markt brengen. De negatieve impact van de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus op de economie is een extra argument om de olieproductie niet op te trekken.

3. Hoe snel herstelt Amerikaanse arbeidsmarkt?