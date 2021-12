Waar beleggers volgende week naar uitkijken

1. Blijft Amerikaanse inflatie stijgen ?

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert vrijdag de inflatiecijfers van november. Economen verwachten dat de inflatie is gestegen naar 6,7 procent, tegenover 6,2 procent in oktober. Dat zou het hoogste peil zijn sinds 1982. De kerninflatie, zonder voeding en energie, steeg wellicht naar 4,9 procent, versus 4,6 procent. De zeer hoge inflatie verhoogt de druk op de centrale bank (Fed) om haar stimulus versneld af te bouwen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei deze week dat de centrale bank op 15 december een snellere vermindering van de obligatieaankopen zal bespreken. Voorlopig is de Fed van plan die aankopen midden volgend jaar stop te zetten.

2. Kan de analistendag de koers van AB InBev inspireren?

Maandag organiseert AB InBev een digitale investeerdersdag. ‘We denken dat CEO Michel Doukeris drie strategische zaken zal behandelen: een herschikking van de portfolio, innovatie en digitalisering. Expliciete doelstellingen voor de winstmarges verwachten we niet’, schrijft Kepler Cheuvreux. Bij het jongste kwartaalrapport verhoogde AB InBev de winstprognose voor 2021. Het aandeel kan een opkikker gebruiken. AB InBev dook dit jaar 13 procent lager, als gevolg van de overmatige schuldenlast en speculatie over de verkoop van het aandelenpakket van Altria.

3. Stemmen de Recticel-aandeelhouders voor een verkoop van technische schuimen?

Nog op maandag is er een belangrijke bijzondere algemene vergadering van Recticel . De aandeelhouders buigen zich over de verkoop van de tak technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter. Het wordt bijzonder spannend, want het valt af te wachten of Recticel voldoende stemmen kan verzamelen. De verkoop dient om belager Greiner van zich af te houden.