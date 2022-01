Waar beleggers volgende week naar uitkijken

1. Hoe start het Amerikaanse resultatenseizoen?

BlackRock, JPMorgan en Citigroup geven vrijdag de aftrap van het resultatenseizoen in de VS. Analisten verwachten dat de winst per aandeel van de S&P500-bedrijven in het vierde kwartaal met 21,3 procent jaar op jaar is gestegen, zegt dataleverancier FactSet. Over heel 2021 groeide de winst per aandeel wellicht met 45 procent na een daling met 10 procent in 2020. Dat is de grootste stijging sinds de start van de statistieken in 2008. Vooral de resultaten van de sectoren energie, industrie en materialen zijn het voorbije jaar fors verbeterd. De grote Europese ondernemingen publiceren pas later hun kwartaal- en jaarcijfers.