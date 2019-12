Kepler Cheuvreux verwacht volgend jaar beurscorrectie

De Belgische grootbank Belfius ging twee jaar geleden een samenwerking aan met Kepler Cheuvreux en nam daarbij ook een belang (‘tussen 5 en 10 procent’) in het onafhankelijke beurshuis. De bedoeling van Belfius was aandelenresearch toe te voegen aan haar activiteiten. Momenteel volgen de analisten van Kepler Cheuvreux al 66 Belgische bedrijven op en het is de bedoeling op termijn naar 80 te gaan.

Belfius Kepler Cheuvreux was het voorbije jaar erg actief in het begeleiden van kapitaaloperaties van bedrijven. Wat aandelenuitgiftes aangaat was de samenwerking de grootste ‘bookrunner’, zowel qua aantal operaties als qua totale waarde. ‘In slechts 24 maanden zijn wij erin geslaagd marktleider te worden in kapitaaloperaties in aandelen’, zegt Bruno Accou, hoofd financiële markten bij Belfius, niet zonder trots.

Voor schuldoperaties staat Belfius op de derde plaats qua waarde, maar de bank begeleidde wel het grootste aantal deals (32 op een totaal van 115 vorig jaar).