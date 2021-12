Fiscus houdt minder belasting in op uw loon

Werknemers zullen maandelijks een iets groter deel van hun loon meteen kunnen besteden. De fiscus zal namelijk aan werkgevers vragen een iets kleiner deel van het loon meteen door te storten als voorafbetaling van de belastingen. Dat zegt federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in Het Laatste Nieuws.

Werkgevers houden elke maand bedrijfsvoorheffing op het loon. Op die manier betaalt een een werknemer al het gros van de personenbelasting voor dat jaar. Pas een jaar later, bij de afrekening van de belastingaangifte, wordt dan duidelijk of er moet worden bijbetaald of een terugbetaling volgt.

Psychologisch en financieel

Maar loontrekkenden betalen stelselmatig te veel vooraf. Dat komt omdat de inkomensschalen die telkens markeren waar een hoger belastingtarief begint voor de bedrijfsvoorheffing geen gelijke tred hebben gehouden met de échte inkomensschalen van de personenbelasting. Daardoor wordt op een stukje van de lonen veertig procent belastingen vooraf betaald, terwijl er maar 25 procent belastingen op verschuldigd is.

Het psychologische voordeel daarvan is dat een loontrekkende doorgaans geld terug krijgt van de fiscus. Financieel is dat echter een nadeel, omdat het voor de belastingbetaler neerkomt op een gratis lening aan de overheid.

209 per jaar

Door die inkomensschalen gelijk te trekken, zou een werknemer in 2022 gemiddeld 128 euro loon extra meteen gestort krijgen. In 2023 zou daar 209 euro bij komen en in 2024 nog eens 243. Dat het geleidelijk gaat, komt omdat Van Peteghem wil beginnen met de inkomensschaal die het tarief van 25 procent markeert, en pas later die voor de hogere tarieven.