Leasefiets blijft onbelast bij thuiswerk

Belastbaar voordeel

Rijdt u met uw bedrijfswagen ook privékilometers, dan beschouwt de fiscus dat als een belastbaar ‘voordeel alle aard’ waarop hij belastingen int. Niet zo bij de bedrijfsfiets, op voorwaarde dat u regelmatig het woon-werktraject met de fiets aflegt. ‘Door de coronacrisis zijn heel wat kantoren gesloten en is telewerk de norm, waardoor die voorwaarde momenteel niet ingevuld kan worden', signaleert Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Omdat bedrijven met de vraag zaten of dat gevolgen heeft voor hun fietsbeleid, kaartte Van den Bergh de situatie aan bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Regelmatig

De wet definieert de term ‘regelmatig’ niet. Er moeten wel een zeker patroon en regelmaat zijn. Een keer per jaar met de fiets naar het werk gaan, volstaat niet. Maar een dag per week in de winter en drie dagen per week in de andere maanden is effectief gebruik.