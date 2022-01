Hoe kiezen tussen een variabel en een variabel energiecontract?

Bij het aangaan van een nieuw energiecontract was de vraag lange tijd of u beter af bent met een vast of een variabel contract. Op de markt voor gas en elektriciteit was dat tot een jaar geleden een afweging tussen de prijs en zekerheid. Een variabel contract was doorgaans iets goedkoper dan een vast. Dat was, toen niemand zich de huidige hausse op de energiemarkt kon voorstellen, interessant voor de prijsbewuste koper. Een vast contract was meestal iets duurder, maar u kocht daarmee zekerheid en dekte zich in tegen mogelijke prijsstijgingen.

Door de verstoring van vraag en aanbod ziet de energiemarkt er vandaag echter helemaal anders uit. Koos u voor de hausse uitbrak voor een vast contract van pakweg drie jaar, dan zit u nog even goed. Koos u toen voor een variabel contract, dan deelt u in de klappen van een markt waarop de tarieven door het dak gaan.

Heeft een vast contract vandaag zin?

Voor een vast contract kiezen, houdt nu weinig steek. U klikt er de huidige torenhoge prijzen mee vast. Met een variabel contract zult u minder betalen als de tarieven dalen. De keerzijde is dat u nog meer zult betalen als de energiemarkt verder onder spanning komt. Niemand weet welke richting het uitgaat.

De leveranciers van gas en elektriciteit helpen u op hun manier bij de keuze tussen een vast en een variabel contract. Meerdere leveranciers bieden tijdelijk geen vaste contracten aan. Als u vandaag uw contract vernieuwt, komt u zo goed als zeker bij een variabel contract uit.

Er zijn gradaties in het prijsrisico. Het ene contract wordt op maandbasis geïndexeerd, het andere op kwartaalbasis.

Een argument om alleen variabele contracten aan te bieden is dat de vaste momenteel oninteressant zijn voor de klanten. De leveranciers dekken zich er echter ook mee in tegen de ongeziene prijsstijgingen op de energiemarkt. Als een klant een vast contract voor drie jaar afsluit, moet de leverancier de verwachte volumes inkopen tegen de prijs van vandaag. Maar klanten moeten slechts een opzegtermijn van één maand uitdoen. Als de prijzen binnenkort dalen, kunnen ze snel zonder een verbrekingsvergoeding vertrekken. De volumes die voor die klant werden ingekocht zal de leverancier dan met verlies van de hand doen.

Iedereen wordt dus naar variabele contracten geloodst. Veel keuze heeft u niet meer, al zijn er ook bij de variabele contracten verschillen.

Hoe wordt het tarief van een variabel contract berekend?

Een variabel contract schommelt tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Daalt de prijs, dan betaalt u minder. Stijgt de prijs, dan betaalt u meer.

De berekening van de schommelingen kan van contract tot contract verschillen. Daardoor zijn er gradaties in het prijsrisico. Het ene contract wordt op maandbasis geïndexeerd, terwijl dat voor het andere op kwartaalbasis gebeurt.

Sommige contracten baseren de indexatie op een gemiddelde van meerdere prijsnoteringen op een energiebeurs, andere op één prijsnotering. Die laatste zijn doorgaans risicovoller dan die die indexeren op basis van het gemiddelde van veel prijsnoteringen.

Ook verschilt het risico tussen de contracten die hun prijsaanpassingen baseren op de beurzen waar energie op de korte termijn wordt verhandeld en die die dat doen op marktplaatsen waar energie op de lange termijn wordt verhandeld. De eerste contracten zijn gevoeliger voor abrupte schommelingen in vraag en aanbod. Maar dat prijsrisico kan soms een voordeel zijn voor de consument.

Om te weten hoe de indexatie voor een bepaald contract berekend wordt, raadpleegt u de tariefkaart van het variabele product. Normaal kunt u die terugvinden op de website van de leverancier.

Welke looptijd hebben variabele contracten?

Als u een variabel contract afsluit, kunt u kiezen tussen meerdere looptijden. Er zijn contracten van onbepaalde duur, maar ook contracten met een termijn van 1 tot 3 jaar.

Als u een variabel contract afsluit, kunt u kiezen tussen meerdere looptijden. Er zijn contracten van onbepaalde duur, maar ook contracten met een termijn van 1 tot 3 jaar.

Voor een variabel contract van bepaalde duur (CBD) is de formule voor de prijsindexering tijdens de hele contractduur van toepassing. De leverancier kan ze niet wijzigen voor het contract is verstrekken. Voor een contract van onbepaalde duur (COD) is de formule voor de prijsindexering voor onbepaalde tijd van toepassing en kan de leverancier ze wel wijzigen. Dat moet gebeuren met de inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De leverancier mag geen opzegvergoeding aanrekenen.

Hoe vergelijkt u de tarieven van contracten?

Een variabel contract kiezen dat bij u past, is niet vanzelfsprekend. Om de prijzen te vergelijken wordt meestal naar de V-test van de Vlaamse energieregulator Vreg verwezen. Maar er bestaan ook commerciële alternatieven om energiecontracten te vergelijken. Die tools zijn nuttig voor vaste contracten, maar schieten tekort voor de vergelijking van variabele contracten.

Prijsvergelijkers maken een inschatting van elke prijsformule op basis van de recentste bekende waarde van elke parameter. Maar de ene parameter geeft een gunstiger beeld dan de andere.