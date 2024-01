Maand in woonzorgcentrum kost nu al meer dan 2.100 euro

De prijzen van de Vlaamse woonzorgcentra zijn in een jaar met 10 procent gestegen. Dat is de sterkste toename in vijf jaar, blijkt uit een data-analyse van De Tijd. Voor het eerst wordt de grens van 2.000 euro overschreden: u betaalt nu gemiddeld 2.100 euro per maand voor een kamer.