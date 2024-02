Fiscale cadeaus voor wie met fossiele bedrijfswagen, fiets of trein pendelt

Wie met een bedrijfsauto op diesel of benzine rijdt, zal de maandelijkse belasting op het privégebruik ervan minder hard zien stijgen dan gevreesd. In ruil voor dat fiscaal cadeau aan vervuilende bestuurders stimuleert de overheid wie met de fiets of de trein naar het werk komt.