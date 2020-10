Regering neemt ongerustheid bij zelfstandigen weg over aanvullend pensioen

Zelfstandigen die het door de coronacrisis moeilijk hebben, kunnen uitstel vragen voor het betalen van hun sociale bijdragen. Bijna 216.000 zelfstandigen hebben al gebruikt gemaakt van die mogelijkheid. Dat is zo’n 20 procent van alle Belgische zelfstandigen.

Maar dat uitstel kan perverse gevolgen hebben voor de meer dan 460.000 zelfstandigen die sparen voor hun oude dag via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, het VAPZ. De verzekeringspremies die ze daarvoor betalen, zijn fiscaal aftrekbaar.

Door het betalen van de verzekeringspremie daalt het netto belastbaar inkomen en worden de later te betalen sociale bijdragen verlaagd.

Maximaal mag een zelfstandige 8,17 procent van zijn geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug (2017) storten voor zijn VAPZ. De absolute bovengrens is voor 2020 vastgelegd op 3.291,30 euro.

Soepel interpreteren

Het probleem is dat die betaalde premies enkel fiscaal aftrekbaar zijn als sociale bijdragen worden betaald. Wie uitstel vroeg en daardoor dit jaar geen sociale bijdragen betaalt, kan in principe de betaalde premies voor het VAPZ volgend jaar dus niet fiscaal in mindering brengen op zijn aangifte.