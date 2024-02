Appartement kopen op plan: 11 vragen en antwoorden voor wie het van plan is

Met een woning op plan koopt u iets wat er nog niet staat. Om te vermijden dat u een kat in een zak koopt, is er de wet-Breyne. Die biedt kopers van een nog te bouwen huis of appartement een uitgebreide wettelijke bescherming. Maar dat betekent niet dat u niet alert moet zijn.