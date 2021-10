Hoeveel kost een woning in uw gemeente?

In de eerste negen maanden van 2021 werd voor een woonhuis in ons land gemiddeld 295.367 euro betaald. Dat is een stijging met 6,6 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het om een prijsstijging van 4,7 procent en om meerkosten van gemiddeld 13.000 euro. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).