Huurprijzen in Vlaanderen kennen ongeziene stijging

Een huis of een appartement huren werd vorig jaar 6,4 procent duurder tot 868 euro gemiddeld per maand, een recordstijging volgens de federatie van vastgoedmakelaars CIB. 'We zien dat er steeds meer vraag is en dat het aanbod afneemt. Dat is een dramatische tendens', zegt communicatiedirecteur Kristophe Thijs.