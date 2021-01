Waarop letten als u een slim slot installeert

Wat maakt een slim slot zo slim? Doordat het met een wifiverbinding is uitgerust, kunt u het bedienen met een app op uw smartphone en worden enkele leuke trucjes mogelijk. U kunt de deur openen vanop elke plek ter wereld waar u een dataverbinding hebt. Dat is handig als u bezoek verwacht maar niet thuis bent, of om een koerier een pakje in de hal te laten afzetten.

De meeste van die apps maken geofencing mogelijk. De app checkt via gps voortdurend of u in de buurt bent van uw deur. Is dat zo, dan springt het slot automatisch open. Ideaal als u bepakt en gezakt bent en geen hand meer vrij hebt om de sleutel te zoeken.

U kunt een elektronische sleutel doorsturen naar uw poetsvrouw zodat ze elke donderdag tussen 13 en 17 uur binnen kan.

Ook interessant is de mogelijkheid elektronische sleutels aan te maken en ze door te sturen naar pakweg uw poetsvrouw. Daarbij kunt u instellen dat de sleutel maar eenmalig werkt, of enkel op donderdag tussen 13 en 17 uur.

Ook Airbnb-verhuurders hebben de slimme sloten ontdekt. Zo moeten ze niet telkens de sleutel van hun pand aan een huurder geven, vanop afstand een elektronische code doorsturen volstaat. De meeste sloten werken ook met Google Home, Amazon Alexa en co. U kunt ze bedienen met stemcommando’s à la ‘Hey Google, sluit de achterdeur.’

Let wel: bij de meeste sloten zijn de interessantste functies enkel beschikbaar als u een aparte ‘bridge’ bijbestelt. Dat is een kastje dat u nabij het slot moet installeren - er moet dus een stopcontact in de buurt zijn - en dat het slot aanmeldt op uw wifinetwerk. Van zichzelf hebben de sloten geen wifi aan boord. Voor die bridge moet u meestal bijbetalen, maar het lijkt een essentieel toebehoren om het slimme slot tot zijn recht te laten komen.

Linus

Tot voor enkele jaren waren slimme sloten vooral het speelterrein van start-ups, met fabrikanten als Elgato, Danalock en August. Sommige hebben er behoorlijk wat succes mee geboekt. Het Oostenrijkse Nuki heeft er al zo’n 150.000 van verkocht over heel Europa. Tegelijk komen gevestigde fabrikanten aan het raam kijken. De Zweedse gigant Yale lanceerde enkele maanden geleden een elektronisch slot dat Linus werd gedoopt.

De installatie van de Nuki (199 euro en 99 euro voor de bridge, of 269 euro samen) en de Yale (249 euro en 80 euro) loopt in grote lijnen gelijk, de twee lijken ook sterk op elkaar. Het idee is dat u het apparaatje over uw sleutel schuift en vastmaakt aan het slot met schroefjes of speciale plakband. Daarna kan de sleutel bediend worden door het slimme slot. In minder dan vijf minuten is de klus geklaard, maken de fabrikanten zich sterk.

Desondanks moet u zich op voorhand goed vergewissen of uw deurslot wel compatibel is. Niet elk slot en cilinder is voor een Nuki of Linus geschikt. Hebt u een slot waarbij u de sleutel pas kunt omdraaien nadat u de deurkruk omhoog hebt geduwd, dan valt u uit de boot. Er is ook een maximaal aantal centimeters dat de sleutel uit het slot mag steken en ook de dikte van de sleutel heeft een invloed. Op de websites van de fabrikanten vindt u de installatiegidsen, het is een goed idee die even te toetsen voor u enkele honderden euro’s uitgeeft.

Bakje

Het slot van de Nederlandse start-up Loqed (349 euro, bridge inbegrepen) werkt anders. Hier is het de bedoeling dat u eerst het oude deurbeslag met het binnenbeslag, de kruk en de cilinder verwijdert. Als u uw oude slot half afgebroken hebt, moet u de Loqed-cilinder installeren samen met een speciale motor en een binnenmodule.

Bij Loqed is aan de deur bijna niet te zien dat er een slim slot in geïnstalleerd is

Toegegeven: dat is omslachtiger dan bij Nuki en Yale en allicht voelt niet iedereen zich hiertoe geroepen, maar het voordeel is dat de installatie er een stuk netter uitziet. Bij Nuki en Yale blijft het originele slot op zijn plaats zitten en schuift u een ‘bakje’ over de sleutel. Bij Loqed is aan de deur bijna niet te zien dat er een slim slot in geïnstalleerd is.

Ook anders aan Loqed is dat het apparaat van een klein minischermpje is voorzien met twee knopjes. Een van die knopjes kunt u aanraken om het slot te openen als u binnen bereik bent van uw gsm. Het scherm kan ook gebruikt worden om een code op in te tikken als de batterij van uw smartphone leeg is. Zo kunt u het slot toch nog openen. Bij Nuki en Yale moet u dan ofwel een fysieke sleutel gebruiken of een andere persoon met toegangsrechten vragen om de deur te openen - met de bridge kan dat vanop afstand.

Hackerproof