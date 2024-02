Waarop letten als uw nieuwbouw wordt opgeleverd?

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de voorlopige oplevering een spannend moment. Eindelijk krijgt u de sleutels en kunt u uw intrek nemen in uw nieuwe woning of appartement. Maar wat betekent zo’n ‘voorlopige oplevering’ precies? Waarom is ze zo belangrijk? En wat zijn de valkuilen? We gingen mee op inspectieronde met architect Vincent Van Den Broecke.