Wonen in een oude school: 'Onze kinderen hebben hier de tijd van hun leven gehad'

De bel rinkelt er al meer dan 20 jaar niet meer, maar toch ademt de woning van Anne Toussaint en Denis Laloy in Schaarbeek nog een en al school uit. ‘Voor we aan de verbouwingen konden beginnen, hebben we eerst talloze dozen vol knutselgerief moeten verhuizen.’