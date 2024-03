Bewaak uw rechten als u meewerkt in de zaak van uw echtgenoot

Wie een echtgenoot of partner heeft die als zelfstandige werkt, helpt wel eens mee in zijn of haar zaak. Dat gebeurt niet alleen bij eenmanszaken, maar ook bij vennootschappen. Mag dat zomaar? En welke sociale rechten bouwt u op als ‘helper’?