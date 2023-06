Familiale verzekering is ook nuttig als u geen kinderen hebt

De familiale verzekering is vrij goed ingeburgerd. Toch is de kans dat de tegenpartij niet verzekerd is als iemand u schade berokkent, ongeveer een op de vijf. Velen denken dat de polis alleen nuttig is als u kinderen of huisdieren hebt. Niets is minder waar.