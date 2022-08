Wat verandert op 1 september voor uw geldzaken?

Rabobank verdwijnt uit België

Het aangekondigde vertrek van de spaarbank Rabobank.be uit België is vanaf 1 september een feit. De zichtrekeningen die nog openstaan, worden definitief gesloten. Wie nog geld op een rekening heeft, haalt dat het best voor 29 augustus 2022 weg. Na die datum schrijft Rabobank de openstaande saldi over naar de Deposito- en Consignatiekas. Daar blijven uw centen nog 30 jaar opvraagbaar als het saldo boven 60 euro ligt.

Hogere lonen voor ambtenaren

Door een overschrijding van de spilindex worden de lonen van het overheidspersoneel in de maand september met 2 procent verhoogd. Het is al de derde keer dit jaar dat dat gebeurt. Volgens het Planbureau wordt de spilindex ook in december overschreden.

Geen negatieve rente meer bij Belfius en ING

Vanaf 1 september rekenen Belfius en ING niet langer een negatieve rente aan voor te grote geldsommen op zichtrekeningen. De beslissing volgt op de verhoging van het belangrijkste rentetarief bij de Europese Centrale Bank. Bij ING betekent het ook dat er niet langer een maximum van 250.000 euro geldt voor het gereglementeerd spaarboekje.

Carrièreswitch naar leraar wordt makkelijker

Leraren in het basis- en secundair onderwijs die nog geen pedagogisch diploma hebben, krijgen vanaf 1 september een lerarenbonus. Ze mogen maximaal 3 uren per week minder van hun opdracht presteren om de lerarenopleiding te volgen, zonder loonverlies. De maatregel moet helpen het lerarentekort terug te dringen. Eerder werd beslist dat zijinstromers met een pedagogisch diploma die ingezet kunnen worden voor 20 knelpuntvakken en twee knelpuntambten tot tien jaar anciënniteit kunnen meenemen. Voor sommige praktijkvakken loopt dat op tot 20 jaar anciënniteit.

Alternerend leren uitgebreid