Wordt uw brandverzekering duurder als u een laadpaal installeert?

Ons wagenpark wordt de komende jaren veel groener. Vanaf 2026 kunnen alleen nog groene bedrijfswagens genieten van een gunstig fiscaal regime. In Vlaanderen moeten alle nieuwe auto’s vanaf 2029 elektrisch zijn.

Nu en dan haalt een elektrische auto het nieuws omdat die tijdens het laden in brand vloog. In dat geval is 10.000 liter water nodig om de batterij af te koelen. Omdat het vuur weer kan oplaaien, worden brandende elektrische auto’s in met water gevulde containers geplaatst. Welke impact heeft uw e-auto voor uw brandverzekering?

Moet u uw verzekeraar melden dat u een laadpaal installeerde?

Niet elke verzekeraar eist dat. Maar het is aan te raden hem op de hoogte te brengen. ‘Verzekeringsnemers doen er altijd goed aan structurele veranderingen aan te geven. Kwestie dat de verzekeraar op de hoogte is en de klant niet onderverzekerd blijkt’, zegt Barbara Van Speybroeck, de woordvoerster van de verzekeringsfederatie Assuralia.

Maakt een e-auto of laadpaal uw brand- of woonverzekering duurder?

Verzekeraars kunnen zelf beslissen of ze de premie aanpassen. ‘Maar wij hebben geen kennis van polissen die stijgen wegens een laadpunt’, zegt Van Speybroeck. De vraag is of dat zo blijft. E-wagens en laadpalen zijn in volle evolutie. Er kan dus nog veel veranderen.

Wat dekt uw woonverzekering?

Als uw laadpaal aan de basis van een brand ligt, is het toestel niet gedekt.

Als de laadpaal averij oploopt door een brand of overstroming, wordt de schade aan de apparatuur vergoed. Als brand ontstaat bij het opladen van een elektrische wagen, is dat ook gedekt door de brandverzekering van het huis. ‘Het kan gebeuren dat de brand veroorzaakt werd door een voertuig van derden. In dat geval kan de schade verhaald worden op de autoverzekering van die partij’, zegt AXA-woordvoerder Gianni De Muynck.

Er is wel een belangrijke kanttekening. ‘Een defect of storing aan het oplaadstation, door pakweg een fabricagefout, wordt niet gedekt door de courante brandpolis’, merkt Van Speybroeck op. Als de laadpaal aan de basis van een brand ligt, is die zelf niet gedekt. De schade aan de laadpaal is dan geen gevolgschade, want het toestel veroorzaakte de schade. ‘Je kan je dan eventueel beroepen op de rechtsbijstandsverzekering om de schade te verhalen op de producent van de laadpaal’, stelt De Muynck. Schade aan het huis wordt wel gedekt door de woonverzekering. De verzekeraar kan nadien verhaal halen bij de fabrikant.

Welke verzekering komt tussen als brand ontstaat bij het opladen van uw e-wagen in de garage van uw flatgebouw?