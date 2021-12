Belastingregels van ‘echte’ wereld gelden ook in virtuele

Welkom in de wereld van de NFT’s. Een NFT is een non-fungible token, een soort eigendomsrecht dat gelinkt is aan een (doorgaans) niet-materieel voorwerp. Het kan gaan om een digitaal kunstwerk, de rechten op gewonnen sportwedstrijden of een stuk land in de virtuele wereld. Het aantal toepassingen is oneindig, en groeit zienderogen.

Ook de bedragen die op de NFT-markt circuleren, nemen steeds hallucinantere proporties aan. In de laatste week van november werd voor 106 miljoen dollar land-NFT’s verkocht, waarmee de eigenaar een stuk land in een virtuele omgeving krijgt en er bijvoorbeeld attracties op kan bouwen die hij met anderen deelt. En eind oktober werd op de eerste veiling van de nieuwe NFT-markt Sotheby’s Metaverse een token uit de kikkerserie Rare Pepe geveild voor meer dan 3,5 miljoen dollar. De handel in NFT’s overschreed in het derde kwartaal al 10 miljard dollar.

‘De NFT-markt wordt weleens verweten hypeproporties aan te nemen. Dat klopt misschien voor bepaalde segmenten, maar vergeet niet dat die NFT-markt alleen maar relevanter wordt, ook in de reële wereld’, zegt Michiel Lescrauwaet, een van de oprichters van de Belgische blockchaininvesteerder Tioga Capital.

Voor de privébelegger kan de meerwaarde bij de verkoop van een NFT belastingvrij zijn, als de verkoop past in een normaal beheer van het privévermogen. GERTJAN VERACHTERT ADVOCAAT SANSEN INTERNATIONAL TAX LAWYERS

Hij illustreert met een voorbeeld. ‘Het zal niet lang meer duren voor toegangstickets tot een muziekoptreden of een sportwedstrijd als een NFT worden verkocht. Dat biedt verschillende voordelen, zoals dat die bij de doorverkoop kunnen worden gevolgd in de blockchain en een deel van de meerwaarde bij doorverkoop (automatisch) kan terugstromen naar de organisator. Of dat een muzikant of sporter zijn fans persoonlijk kan leren kennen en hen gepersonaliseerde items kan bezorgen.’

Auteursrecht

De steeds bredere toepassingen en handel in NFT’s vereisen ook een fiscaal kader, maar dat is er nog niet. Fiscaal advocaten verwijzen naar de fiscale principes die van toepassing zijn in de ‘echte’ wereld.

‘Je moet een onderscheid maken tussen de kunstenaar die in het kader van zijn beroepsactiviteit een NFT verkoopt en de privépersoon die NFT’s aan- en verkoopt’, zegt Gertjan Verachtert, advocaat van Sansen International Tax Lawyers. ‘Voor de eerste gaat het doorgaans om een professioneel inkomen. In dat geval rijst ook de belangrijke vraag of de NFT een auteursrechtelijke component heeft. Dat hangt af van de precieze voorwaarden waartegen de NFT wordt verkocht’, zegt Verachtert.

‘Soms behoudt de ontwerper het auteursrecht, maar verschaft die wel een (beperkte) licentie aan de koper van de NFT die deze dan mag gebruiken. Daarnaast heeft de ontwerper een volgrecht dat hem toelaat opvolgende royaltybetalingen te krijgen bij een doorverkoop. Dat kan leiden tot een opdeling van de globale verkoopprijs in een component beroepsinkomen en een component auteursrechtelijk inkomen, wat gunstiger belast wordt’, zegt Verachtert.