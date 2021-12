Belastingvoordeel voor dienstencheques en kinderopvang stijgt

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2021 kunnen de fiscale plafonds voor volgend jaar berekend worden. Die zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven in 2022, die u zult aangeven in uw belastingaangifte van 2023. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad in januari.

‘De indexatie komt voor inkomstenjaar 2022 uit op 2,44 procent, tegenover een indexverschil van 0,75 procent vorig jaar’, zegt Jef Wellens, fiscalist van Wolters Kluwer.

Minder belastingen

Door de indexering ontsnapt een groter deel van uw inkomen aan belastingen. De belastingvrije som stijgt van 9.050 euro naar 9.270 euro, goed voor een belastingbesparing van 55 euro. Ook de toeslagen op dat basisbedrag voor onder andere kinderen ten laste gaan omhoog.

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het belastingtarief. De inkomensschijven waarop een bepaald tarief wordt toegepast, worden geïndexeerd. Mocht die indexering er niet zijn, dan zou u net geen 130 euro meer belastingen betalen.

14,4 euro In het inkomstenjaar 2022 zult u tot 14,4 euro per dag aan opvangkosten voor uw kinderen fiscaal kunnen inbrengen.

Ouders die opvangkosten betalen voor de crèche of buitenschoolse opvangen zullen een hoger bedrag fiscaal kunnen inbrengen. Jarenlang was dat tot 11,20 euro per opvangdag. ‘De regering-De Croo besliste het maximumbedrag geleidelijk op te trekken en te indexeren. Door de programmawet zult u voor het inkomstenjaar 2021 tot 14 euro per opvangdag kunnen inbrengen. Na indexering zal dat in 2022 op 14,40 euro uitkomen’, zegt Wellens.

Ook zult u meer diensten- en wijk-werkcheques met een belastingvoordeel kunnen kopen. Het plafond stijgt met 40 euro naar 1.570 euro.

‘De belastingvermindering voor de installatie van een laadstation voor een elektrische wagen zal voor het eerst in de belastingaangifte van volgend jaar gevraagd kunnen worden. Zowel voor het inkomstenjaar 2021 als voor 2022 kunt u een maximumuitgave van 1.500 euro inbrengen’, zegt Wellens.

Werk

De nieuwe plafonds zijn minder goed nieuws voor werknemers met een milieuvriendelijke bedrijfswagen. Het minimale belastbare voordeel stijgt met 30 euro naar 1.400 euro. De vrijstelling voor wie van zijn werkgever een vergoeding krijgt voor zijn woon-werkverkeer met de auto gaat wel omhoog: met 10 euro naar 430 euro. Gaat u met de fiets naar het werk? De belastingvrije fietsvergoeding stijgt met 1 cent tot 0,25 euro per getrapte kilometer.

Werkgevers kunnen ook een hogere loonbonus toekennen. Het bedrag dat vrijgesteld blijft van belastingen gaat van 2.998 naar 3.094 euro.

De belastingdruk voor de bijklusser bedraagt 10 procent op voorwaarde dat de inkomsten beperkt blijven tot 6.540 euro. Dat is een verhoging met 150 euro. Jef Wellens Fiscalist Wolters Kluwer

Het maximale kostenforfait voor werknemers en zelfstandigen met winst die hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen, stijgt van 4.920 euro naar 5.040 euro.

Verdient u wat bij in de deeleconomie of met verenigingswerk? ‘De belastingdruk voor de bijklusser bedraagt 10 procent op voorwaarde dat de inkomsten beperkt blijven tot 6.540 euro. Dat is een verhoging met 150 euro’, zegt Wellens.

Bevriezing

Een reeks fiscale plafonds is bevroren en wordt pas vanaf 2024 opnieuw geïndexeerd. Het gaat onder andere om vrijgestelde dividenden (800 euro), langetermijnsparen (2.350 euro) en pensioensparen (990 euro met belastingvermindering van 30 procent of 1.270 euro met een belastingvermindering van 25 procent).