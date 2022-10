Fiscus krijgt extra armslag om belastingplichtigen op rooster te leggen

Binnenkort kan de fiscus in veel grensoverschrijdende situaties belastingplichtigen gedurende zes of tien jaar onderzoeken en de belasting eventueel aanpassen. Duizenden belastingplichtigen kunnen daarmee te maken krijgen, van multinationals over vzw’s en non-profitorganisaties tot kleine beleggers.