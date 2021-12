Hoeveel duurder wordt uw bedrijfswagen?

U hebt een wagen van uw werkgever of bedrijf die u ook voor uw woon- werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken? Die is nooit gratis, maar wel een stuk voordeliger dan een eigen wagen. U hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud, herstellingen en de verkeersbelastingen. Vaak wordt bij de bedrijfswagen ook een tankkaart gegeven. Maar de fiscus wil zijn deel. Niet het werkelijke voordeel wordt belast, maar een forfait, het voordeel van alle aard. Hoeveel personenbelasting u daarop betaalt, hangt af van uw inkomen. De belastingtarieven stijgen met het inkomen. Het tarief kan oplopen tot 50 procent. Als uw auto een voordeel van alle aard van 2.000 euro per jaar heeft, dan betaalt u maximaal 1.000 euro belastingen. Daarbovenop komen gemeentelijke opcentiemen.

Waarom wordt een bedrijfswagen vanaf volgend jaar zwaarder belast?

Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens een vaste formule. De drie componenten zijn de CO₂-uitstoot, de cataloguswaarde en de leeftijd van uw wagen.

De CO₂-uitstoot wordt bij de berekening omgezet in een CO₂-coëfficiënt. Die wordt verkregen door de CO₂-uitstoot van uw wagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens (de standaarduitstoot in de berekeningsformule). Voor de berekening van het belastbare voordeel in 2022 wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot van diesel- en benzinewagens ingeschreven tussen begin oktober 2020 en eind september 2021. In die periode is de gemiddelde uitstoot met ruim 10 procent gedaald en dat vertaalt zich in een gelijkaardige stijging van het belastbare voordeel.

Hoeveel stijgt de belasting op uw bedrijfswagen?

Dat hangt af van het type brandstof. Voor benzine-, lpg- of aardgaswagens gaat de standaarduitstoot in de berekeningsformule vanaf Nieuwjaar van 102 naar 91 gram per kilometer. Uit berekeningen van de hr-dienstverlener SD Worx (zie tabel hieronder) blijkt dat het voordeel van alle aard voor een nieuwe Mercedes CLA met net geen 14 procent stijgt, van 226 naar 257 euro per maand stijgt. Rekening houdend met het hoogste belastingtarief van 50 procent betekent dat 15,50 euro extra belasting per maand. Voor een BMW X1 is de stijging vergelijkbaar: van 222,75 euro naar 253 euro per maand, goed voor 15,13 euro meer belastingen per maand.

Voor dieselwagens daalt de standaarduitstoot van 84 naar 75 gram per kilometer. Voor een nieuwe Audi A4 stijgt het voordeel van alle aard van 189 naar 212 euro per maand, wat neerkomt op maximaal 11,5 euro extra belasting per maand.

De CO₂-uitstoot van een wagen vindt u terug op het gelijkvormigheidsattest. Er zijn verschillende waarden in omloop: de NEDC-waarde op basis van de oude testmethode, de nieuwere WLTP op basis van een strengere test en de NEDC 2.0-waarde, een conversie van de WLTP naar een NEDC-resultaat.

‘Voor sommige wagens staat zowel een NEDC- als een WLTP-waarde vermeld. Beide mogen worden gebruikt voor de berekening van het belastbaar voordeel. In de praktijk wordt bijna altijd de NEDC-waarde gekozen, omdat die voordeliger is’, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij SD Worx.

Is een bedrijfswagen door de jaren heen minder voordelig geworden?

Het huidige belastingregime voor bedrijfswagens werd in 2012 ingevoerd. Toen lag de standaarduitstoot voor benzine-, lpg- en aardgaswagens op 115 en die voor dieselwagens op 95 gram per kilometer. De uitstoten zijn sinds 2012 met ruim 20 procent gedaald. Het voordeel van alle aard van een identieke auto - voor zover dat mogelijk zou zijn in de praktijk - is in dezelfde grootteorde gestegen. ‘Maar de belasting op een bedrijfswagen stijgt niet elk jaar per definitie. In 2019 en 2020 daalde het voordeel van alle aard en dus ook de belasting door de aanpassing van de CO₂-coëfficiënt’, zegt Michiels.

Moet ik de integrale belastingverhoging ophoesten?

Wie een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, rijdt meestal een paar jaar met dezelfde wagen. Naarmate de auto langer op de baan is, daalt het voordeel van alle aard. Voor elk jaar na de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde in de berekeningsformule met 6 procent, met een maximum van 30 procent. Voor bedrijfswagens die ouder dan vijf jaar zijn, wordt het voordeel dus berekend op 70 procent van de cataloguswaarde.

Als u in mei 2021 met een nieuwe bedrijfswagen begon te rijden, dan zult u in de loonberekening van mei volgend jaar merken dat het belastbaar bedrag op uw loonfiche voor uw bedrijfswagen lager is. Veerle Michiels Mobiliteitsexperte SD Worx

De jaarlijkse daling van de cataloguswaarde kan de belastingstijging door de CO₂-uitstoot deels compenseren. ‘Die aangepaste cataloguswaarde wordt gebruikt in de loonberekening vanaf de maand waarin de wagen verjaart’, zegt Michiels. ‘Als u in mei 2021 met een nieuwe bedrijfswagen begon te rijden, dan zult u in de loonberekening van mei volgend jaar merken dat het belastbaar bedrag op uw loonfiche voor uw bedrijfswagen lager is’, zegt Michiels. ‘Als de wagens uit bovenstaand voorbeeld drie jaar op de baan zijn, is de stijging van het belastbaar voordeel door de aanpassing van de CO₂-coëfficiënt maar half zo groot als die voor een nieuwe wagen.’

Ben ik beter af met een elektrische of een hybridewagen?

Een puur elektrische wagen heeft per definitie geen CO₂-uitstoot. Maar ecologisch of niet, een elektrische wagen wordt altijd belast op een minimumbedrag. In 2021 bedroeg die ondergrens 1.370 euro. In 2012 was dat nog 1.200 euro, wat betekent dat het belastbare voordeel in die periode met om en bij 14 procent is gestegen. Het minimumvoordeel voor 2022 bedraagt 1.400 euro. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

‘Een elektrische bedrijfswagen wordt niet per definitie tegen dat minimum belast. Ook de cataloguswaarde speelt een rol’, zegt Michiels. Het minimum is er voor wagens met een cataloguswaarde tot 40.000 euro in het eerste jaar waarin u met de auto rijdt.

‘Hybrides hebben nog een verbrandingsmotor op diesel of benzine. De berekening van het voordeel van alle aard gebeurt op dezelfde manier als voor een wagen met een klassieke verbrandingsmotor’, zegt Michiels.

Betaal ik belastingen als ik een wagen kies in een flexibel verloningsplan of het federale mobiliteitsbudget?

Met een flexibel verloningspakket kunt u als werknemer zelf kiezen hoe u een deel van uw loonpakket invult. Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever aanbiedt, kan het gaan om extra vakantie, bijkomende verzekeringen of een bedrijfsfiets. Soms zit ook een bedrijfswagen in de keuzemogelijkheden. Het federale mobiliteitsbudget kan alleen aan vervoersoplossingen gespendeerd worden, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, parkeerkosten aan het station en een fiets. Ook milieuvriendelijke bedrijfswagens (maximale CO₂-uitstoot: 95 gram per kilometer) kunnen tot de mogelijkheden behoren.

‘Werknemers die een bedrijfswagen kiezen in een flexibel verloningspakket of in het mobiliteitsbudget worden belast op dat voordeel. Wie voor het eerst een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, zal daardoor zijn nettoloon zien dalen’, zegt Michiels. Het belastbaar voordeel wordt volgens de klassieke regels berekend. ‘Het verhaal is hetzelfde als voor wie boven op zijn bestaande loonpakket een bedrijfswagen krijgt.’

Op uw loonbrief ziet u in de loonberekening het bedrag van het voordeel van alle aard tweemaal verschijnen. Eerst wordt het bij uw belastbare inkomsten geteld. Op het totaal van uw belastbare inkomsten - en dus ook uw bedrijfswagen - wordt de bedrijfsvoorheffing berekend. Verder wordt het bedrag van het voordeel van alle aard weer afgetrokken. Zo niet zou u dat bedrag uitbetaald krijgen, wat niet de bedoeling is.

De zaken liggen anders voor wie voor het gebruik van de bedrijfswagen een deel via zijn nettoloon betaalt. ‘De eigen bijdrage wordt afgetrokken van het voordeel van alle aard, zodat het belastbaar bedrag lager is’, zegt Michiels. In de praktijk kan een eigen bijdrage gevraagd worden als u bijvoorbeeld een auto uit een hogere categorie of extra accessoires kiest. ‘In sommige bedrijven wordt ook een eigen bijdrage gevraagd bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of als u deeltijds gaat werken’, zegt Michiels.

Ik heb een bedrijfswagen met een tankkaart. Wat met de verbruikte stroom als ik voor een e-auto kies?

Uw werkgever zou u een laadpas kunnen geven, maar publiek laden is nog altijd duur. Veel werkgevers kiezen ervoor een laadpaal bij hun werknemer te installeren. ‘Als een werkgever een elektrische wagen samen met een thuislaadstation ter beschikking stelt en de reële kosten van de ‘getankte’ elektriciteit terugbetaalt, is er alleen een voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen. De elektriciteit is geen bijkomend belastbaar voordeel’, zegt Michiels.

Een elektrische bedrijfswagen wordt niet per definitie tegen dat minimum belast. Ook de cataloguswaarde speelt een rol. Veerle Michiels Mobiliteitsexperte SD Worx

Dat is analoog met een klassieke wagen met een tankkaart: de tankkaart levert geen extra belastbaar voordeel op. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft dat bevestigd na een parlementaire vraag. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet het laadstation een communicatiesysteem hebben dat het verbruik doorgeeft aan de werkgever, de car policy moet voorzien in een terugbetaling van de elektriciteit afgenomen via het laadstation en alleen de elektriciteit gebruikt om de batterij op te laten wordt terugbetaald volgens de werkelijke elektriciteitskosten.