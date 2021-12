Indexering belastingschalen leidt tot hogere nettolonen

'En door de forse inflatie in 2021 ligt de indexering van de belastingtarieven hoger dan andere jaren', stipte de hr-dienstverlener SD Worx dinsdag aan. 'Dat heeft tot gevolg dat een groter deel van het loon valt in een lagere belastingschaal, met een hoger nettoloon als resultaat', verduidelijkte de SD Worx-specialist Kristiaan Andries.

Bedrijfsvoorheffing

Werkgevers houden elke maand bedrijfsvoorheffing in op het loon. Op die manier betaalt een werknemer het gros van de personenbelasting voor dat jaar. Pas een jaar later, bij de afrekening van de belastingaangifte, wordt duidelijk of iemand moet bijbetalen of een terugbetaling krijgt.