Koopt u een laadpaal of regelt u dat beter via uw werk?

Wie in een laadpaal voor een elektrische wagen investeert, kan rekenen op een belastingvoordeel. Maar het kan financieel voordeliger zijn via uw werkgever een laadpaal bij u thuis te laten installeren. We maken de oefening voor een laadpaal van 1.650 euro.