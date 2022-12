Stuur uw elektrische bedrijfswagen door het TCO-moeras

Sinds de doorbraak van de elektrische auto heeft elke fleetmanager de mond vol over TCO, een letterwoord dat de totale kosten van een bedrijfswagen omvat. Maar de ene TCO is de andere niet, en de juiste aanpak is zowel voor de werkgever als voor de bedrijfswagenrijder van groot belang.