Wat als het stroomnet in uw straat niet sterk genoeg is voor uw verbruik?

Hebt u een warmtepomp, meerdere laadpalen of andere grote stroomverbruikers? Dan bent u mogelijk gebaat bij het extra vermogen dat een stroomnet van 400 volt mogelijk maakt. In de meeste straten in België ligt zo'n net, maar nog niet overal. Wat betekent dat?