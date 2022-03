Herlees de energiechat | Tips van onze expert over isoleren, warmtepompen en zonnepanelen

De tarieven voor elektriciteit en gas nemen een grote hap uit het gezinsbudget. Velen vragen zich af hoe ze hun torenhoge facturen kunnen temperen. Is het installeren van zonnepanelen een oplossing en hoe gebruik ik de zelf opgewekte energie zo efficiënt mogelijk? Is een warmtepomp plaatsen zinvol? Of begint besparen bij beter isoleren?