Kan ook uw bestaande huis vervellen tot een passiefwoning?

Renoveren tot energielabel D, zoals Vlaanderen voorschrijft, is een stap in de goede richting. Maar denkt u toekomstgericht, dan kunt u maar beter ‘all the way’ gaan en van uw woning een passiefhuis maken - een stek die zo energiezuinig is dat er nauwelijks nog actieve verwarming nodig is.