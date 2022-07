Nog slechts één digitaal loket voor alle renovatiepremies

De Vlaamse renovatiepremies en de energiepremies van de netwerkbeheerder Fluvius zijn sinds 1 juli zijn samengebracht in mijnverbouwpremie.be. Om een premie aan te vragen is het nog even wachten, omdat het digitale loket pas op 1 oktober opent.