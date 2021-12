Wat als uw energieleverancier failliet is?

In Vlaanderen treedt de netbeheerder Fluvius op als noodleverancier. In Brussel en Wallonië zijn de zaken iets anders geregeld en komt u in geval van een faillissement niet bij de distributienetbeheerder terecht, maar bij een andere marktspeler.

Lees Meer Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan

In Brussel is dat Engie, in Wallonië gaat het om Engie (als u onder de netbeheerder Ores valt) of Luminus (netbeheerder Resa), tenzij u zelf al actie ondernam.

Tijdelijke oplossing

Fluvius kan evenwel pas in actie schieten als het faillissement van uw energieleverancier effectief is uitgesproken. Zodra duidelijk is dat Fluvius als noodleverancier optreedt, verwittigt de netbeheerder de getroffen klanten proactief dat hij de toelevering van stroom en gas tijdelijk overneemt. Die periode is wettelijk vastgelegd op 60 dagen.

Het is absoluut niet de bedoeling dat Fluvius uw energieleverancier blijft. Wel dat u niet zonder stroom of gas komt te zitten. Het tijdelijk overnemen van klanten gebeurt bewust niet tegen het goedkoopste tarief, maar tegen een tarief dat de kosten weerspiegelt. Dat moet de getroffene ertoe aanzetten zelf op zoek te gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Factuur

Ook al is uw leverancier failliet, hij heeft wel het recht het energieverbruik tot op de datum van de onderbreking van het contract aan te rekenen. Let wel: dat moment valt niet noodzakelijk samen met het uiteindelijke faillissement van de leverancier.