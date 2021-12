Wat moet u doen als u klant bent van de failliete Vlaamse Energieleverancier?

Hoe snel moet ik een nieuwe leverancier vinden?

Als klant van de failliete Vlaamse Energieleverancier gaat u het best zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe leverancier. Niet omdat u meteen zonder stroom of gas zou vallen, want samen met de 70.000 andere klanten van de Vlaamse Energieleverancier komt u bij de netwerkbeheerder Fluvius terecht. In de wintermaanden - van december tot maart - kan de energievoorziening bij huishoudelijke gebruikers wettelijk niet zomaar worden afgesloten.

Door de hoge prijs die Fluvius voor energie aanrekent, sluit u het best meteen een contract met een nieuwe leverancier af. Fluvius is alleen een noodleverancier en er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. Dat maakt dat de tarieven van Fluvius een stuk boven de markttarieven liggen.

Fluvius stuurt u geen voorschotfacturen. U krijgt alleen een slotfactuur in de bus nadat u bent overgestapt naar een nieuwe leverancier. Voorschotten die u aan de failliete leverancier betaalde, worden niet in mindering gebracht in de slotfactuur van Fluvius.

Als u recht hebt op het sociaal tarief, dan krijgt u dat ook bij Fluvius. De federale overheidsdienst Economie moet wel eerst opnieuw bevestigen dat u recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Wat u intussen te veel betaalde, krijgt u later terugbetaald.

Hoe kies ik een nieuw contract?

Een simulatie met de V-test op de website van de Vlaamse energieregulator Vreg is de beste manier om een nieuw contract te vinden. Op basis van uw verbruik kunt u een aantal simulaties doen. De prijs zal het belangrijkste argument zijn om voor een bepaald contract te kiezen, maar kijk er toch ook naar of de vaste kost in één keer bij het begin van een nieuw jaar of in schijven wordt aangerekend. Als dat per jaar gebeurt, dan wordt het minder voordelig om op een bepaald moment van leverancier te wisselen.

De vraag of u momenteel voor een variabel of een vast contract moet kiezen valt niet eenduidig te beantwoorden. Als de prijzen laag zijn, dan kiest u beter voor een vast contract, waarmee u het tarief voor de looptijd van het contract vastklikt. Maar op dit moment zijn de energietarieven bijzonder hoog. Vreest u dat de prijzen nog verder zullen stijgen, dan kiest u waarschijnlijk beter voor een vast contract. Maar bent u ervan overtuigd dat de tarieven zullen dalen, is het logisch dat u eerder voor een variabel contract kiest. Dat zal mee de neerwaartse trend op de markt volgen. Niemand kan met veel zekerheid zeggen welke kant de prijzen zullen uit gaan.

Als u binnen de maand na de uitspraak van het faillissement een nieuw contract afsluit, dan kunt aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissementsvonnis klant bij hem te worden.

Wat als ik een nieuw contract gevonden heb?

Hebt u de formule gevonden die u het interessantst lijkt, dan contacteert u de leverancier om een contract af te sluiten. Als u dat binnen de maand na de uitspraak van het faillissement doet, dan kunt u aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissementsvonnis klant bij hem te worden. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, alleen van uw nieuwe leverancier. Het tarief dat u betaalt, is dan ook al meteen het tarief van uw nieuwe leverancier en niet dat van Fluvius.

Ontvang ik nog een slotfactuur van de Vlaamse Energieleverancier?

Hoe de financiële afwikkeling van het faillissement gebeurt, hangt af van een aantal beslissingen van de curator. Voorlopig valt nog niet te zeggen of die slotfacturen naar de klanten zal sturen.

Openstaande facturen van Vlaamse Energieleverancier zult u in ieder geval nog moeten betalen. Als u nog een tegoed van het bedrijf hebt, dan is dat een ander paar mouwen. Voorlopig valt nog niet te zeggen of dat effectief zal worden terugbetaald. Dat hangt af van de rangschikking die de curator maakt van de schulden van het failliete bedrijf.

Het komt erop aan te vermijden dat u het failliete bedrijf te veel betaalt. Daarom zet u beter meteen de domiciliëring van de voorschotfacturen stop. Het is voorlopig beter te weinig te betalen dan te veel. Was het te weinig, dan zal de curator u vragen om het tekort te betalen. Maar over terugbetalingen bestaat momenteel geen garantie.

Krijg ik nog een vergoeding voor de elektriciteit van mijn zonnepanelen?