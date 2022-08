Wat u kunt doen om minder energie te verbruiken

VERWARMING

Als u verwarmt met gas ziet u uw factuur tegen de huidige tarieven spectaculair toenemen. Zowat driekwart van het energieverbruik van een modaal gezin gaat naar verwarming. Daar verstandig mee omspringen kan dus een groot resultaat opleveren. We sommen enkele mogelijkheden op.

Isoleer uw huis beter

Het belangrijkste dat u kunt doen is zorgen dat uw huis goed geïsoleerd is. Het grootste verschil kunt u maken met het isoleren van uw dak. Een simulatie met de calculator van de netwerkbeheerder Fluvius levert voor een doorsnee vrijstaande woning een energiebesparing van 2.213 euro op als het dak wordt geïsoleerd met minerale wol van 16 centimeter dik. Voor de simulatie wordt een gastarief van 15,7 eurocent per kWh gehanteerd. De investering is op 1 jaar terugverdiend.

Ook met het isoleren van uw spouwmuren kunt u stevig besparen, ongeveer 2.000 euro voor een doorsnee vrijstaande woning. Hier is de terugverdientijd met 9 jaar een stuk hoger.

Zet de thermostaat een graad lager

De meest voor de hand liggende ingreep is de verwarming een graad lager zetten. Dat lijkt futiel, maar is het niet. Als u de thermostaat van 20 naar 19 graden draait, levert dat volgens de berekeningen van Test-Aankoop een besparing van 7 procent op. En als u zich nog comfortabel voelt bij 19 graden, waarom dan niet eens 18 graden uitproberen.

Vervang daarnaast uw manuele thermostaat door een programmeerbare. Daarmee wordt alleen verwarmd wanneer het echt de bedoeling is en blijft de temperatuur onder controle.

Sluit rolluiken en gordijnen

Door de ramen gaat veel warmte verloren, zeker als u enkel glas hebt. ’s Avonds de gordijnen dichtdoen is dan ook een evidentie. Hangen uw gordijnen voor de radiator, kort ze dan in. Anders kan de warmte niet optimaal de kamer in.

Plaats reflectoren achter de radiatoren

Als uw buitenmuur niet optimaal geïsoleerd is, verdwijnt warmte via de muur. Dat kunt u voorkomen door radiatorfolie tussen de radiator en de buitenmuur te plaatsen. De folie kaatst de warmte de kamer in.

HUISHOUDTOESTELLEN

Let op met wassen en drogen

Bekijk het energielabel voor u een toestel aankoopt. De beste wasmachines krijgen een B-label. Doe de was ook op lagere temperatuur.

Als uw droogkast aan vervanging toe is, geef dan de voorkeur aan een model met warmtepomp. Of nog beter: gebruik een droogrek in plaats van een droogkast.

Koelen en vriezen

Bekijk het energielabel voor u een koelkast of diepvriezer koopt. Mik voor deze toestellen op minstens een B of C-label.

Ontdooi uw diepvriezer regelmatig. Een ijslaag van 2 millimeter geeft een meerverbruik van 10 procent. Kistdiepvriesmodellen verbruiken doorgaans minder energie dan kastmodellen.

Beperk sluipverbruik van elektrische toestellen

Opladers, computers, tv’s, modems, decoders en dimmers van lampen zijn stille verbruikers, ook als het lijkt alsof ze uit staan. Haal opladers altijd uit het stopcontact en zet toestellen niet in stand-by maar volledig uit met de aan- en uitknop, of doe dat via een stekkerdoos die uitgeschakeld kan worden.

Stap over op ledverlichting