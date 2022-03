Wat zit er voor u in het energieakkoord?

Na maatregelen eind vorig jaar en in februari kondigde de regering-De Croo dinsdag een nieuw pakket maatregelen van 1,33 miljard euro aan.

Hoeveel levert de korting aan de pomp mij op?

7 euro Goedkoper De verlaging van de accijnzen maakt een tankbeurt van 40 liter 7 euro goedkoper.

De accijnzen op benzine en diesel worden tijdelijk met 17,5 cent per liter verlaagd. Dat is een korting van 9 procent op de huidige maximumprijs van benzine (1,951 euro per liter) en een korting van 8,5 procent op de maximumprijs van diesel (2,070 euro). Voor een gemiddelde tank van 40 liter zal de korting 7 euro bedragen.

Wie op aardgas of elektriciteit rijdt, krijgt een korting via de btw-verlaging op die brandstoffen. De btw-verlaging op elektriciteit ging in op 1 maart, die op aardgas op 1 april.

Hoeveel levert de btw-verlaging voor aardgas mij op?

Het btw-tarief van 6 procent op aardgas in plaats van 21 procent gaat in vanaf april en loopt tot eind september. Dat betekent echter geen korting van 15 procent op uw factuur, want alleen het verbruik in het tweede en derde kwartaal zal afgerekend worden met het lagere btw-tarief. De koudste maanden, die net gepasseerd zijn, tekenen voor het leeuwendeel van het gasverbruik. De zes maanden van april tot en met september tekenen voor slechts 17 procent van het jaarverbruik.

Omgerekend naar een totaaljaarfactuur betekent de lagere btw gedurende de zes warme maanden een korting van slechts 2,1 procent. Het effect in euro's hangt af van het specifieke verbruik en het type contract.

Enkele voorbeelden. Op een jaarfactuur van 2.400 euro krijg u een btw-korting van 51 euro en op een jaarfactuur van 3.300 euro van 70 euro. De regering rekent met een voordeel van 85 euro, een voorbeeld dat rekening houdt met een jaarfactuur van bijna 4.000 euro.

Verlagen mijn voorschotfacturen voor aardgas meteen?

De btw-verlaging gaat op 1 april in, maar de energieleveranciers zullen dat om technische redenen nog niet kunnen doorvoeren in de voorschotfacturen van april. Het zal enige tijd duren, klink het bij federatie Febeg. De korting waar u recht op had, bent u in geen geval kwijt. Die wordt verrekend in latere voorschotfacturen of in de jaarlijkse afrekening.

Ondanks de btw-verlaging kan het zijn dat uw voorschot de komende maanden niet zakt, maar stijgt. De marktprijzen blijven op een hoog niveau en de energieleveranciers hebben gewaarschuwd dat de voorschotten van veel klanten nog altijd niet in lijn liggen met de fors gestegen marktprijzen.

Krijg ik ook korting op de jaarlijkse afrekening?

Het gas dat u tot 31 maart hebt verbruikt, zal nog aan 21 procent btw verrekend worden. Alleen het volume in het tweede en derde kwartaal wordt aangerekend tegen 6 procent. Wie de komende weken een afrekening krijgt en moet bijbetalen, zal nog op het volledige bedrag 21 procent btw betalen.

Een jaarfactuur op 1 juli zal rekening houden met negen maanden verbruik aan 21 procent en drie maanden aan 6 procent btw. De leverancier moet uw jaarverbruik pro rata verdelen over die maanden volgens standaardschema's waarbij de wintermaanden veel zwaarder doorwegen.

Hoe krijg ik de verwarmingscheque van 200 euro?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. De regering belooft dat wie dit jaar brandstof koopt, de korting krijgt. Wie zijn mazouttank laat bijvullen, zal 200 euro korting krijgen op de levering. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukte dat wie recent zijn tank liet bijvullen de cheque ook krijgt. 'Er is dus geen reden om bestellingen te annuleren of uit te stellen', klinkt het op het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Ook wie met minder courante alternatieven als propaan en butaangas verwarmt, krijgt 200 euro korting.

Hoe die korting toegekend wordt, is onduidelijk. 'Er is nog overleg met de sectorfederatie Brafco', zegt het kabinet-Dermagne. De premie geldt per aansluiting (woning). En hoe kan vermeden worden dat mensen verschillende keren de premie incasseren? 'Dat zijn technische zaken. Daar wordt nog aan gewerkt.'

Deze energiecheque is dus anders dan de 'verwarmingspremie van 100 euro' die de federale regering in februari beloofde. De belofte was dat die eerst in maart zou worden toegekend, later werd dat april. Dat bedrag wordt uitbetaald via de elektriciteitsfactuur. Die 100 euro geldt voor elk gezin met een elektriciteitsaansluiting.

Lees meer Warmtepomp stuk interessanter dan gasverwarming door premie en hoge gasprijs

En wat met elektriciteit?

De btw op elektriciteit werd voor gezinnen al verlaagd van 21 procent naar 6 procent in de vier maanden van maart tot en met juni. Toen klonk het dat dat een voordeel van 65 euro zou opleveren voor een gemiddeld verbruik. Die btw-verlaging wordt nu verlengd tot en met eind december. Dat levert een extra voordeel van 49,2 euro op voor een gemiddeld verbruik. De totale btw-korting bedraagt zo'n 114 euro. Wie met elektriciteit verwarmt, bijvoorbeeld via een warmtepomp, zal meer stroom verbruiken en doet dus een groter voordeel met de btw-verlaging.

Wat als ik met iets anders dan stookolie of aardgas verwarm?

Wie met elektriciteit verwarmt, kan al eerder rekenen op een lager btw tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. Dat geldt tot minstens eind september.

Gezinnen die verwarmen met propaangas en butaan komen ook in aanmerking voor de cheque van 200 euro.

Wie met hout, houtpellets of steenkool verwarmt, krijgt geen tegemoetkoming. De tarieven op hout(pellets) en steenkool zijn echter al lager en bedragen respectievelijk 6 procent en 12 procent. Voor een warmtenet is de btw-verlaging zoals die van aardgas ook van toepassing.

Wat als ik een gedeelde stookinstallatie in een appartement heb?

Woont u in een appartement en maakt u gebruik van een collectieve installatie? Bij verwarming op stookolie moet nog worden bepaald of de collectieve installatie één of meerdere keren de korting van 200 euro kan krijgen.

Voor aardgas hangt het af van het type contract, klinkt het op het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). 'Residentiële contracten genieten de korting. Voor professionele contracten zal de korting er niet zijn.' Veel collectieve stookinstallaties zullen de btw-korting niet krijgen, vreest de koepel van de immobiliënsector CIB. Vaak staan ze op naam van een Vereniging van Mede-Eigenaars en is er een professioneel contract afgesloten.