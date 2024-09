Voorkom dat uw kinderen zich ongelijk behandeld voelen als u vastgoed schenkt

Zelfs als u uw kinderen gelijk probeert te behandelen door hun vastgoed en geld te schenken, kan dit later toch tot discussies leiden. Als het vastgoed dat aan één kind wordt geschonken sneller in waarde stijgt dan het geld dat aan het andere kind is gegeven, voelt de ene zich misschien wel benadeeld.