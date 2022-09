Hoe uw nalatenschap regelen als u louter feitelijk samenwoont?

Feitelijke samenwoners erven niets van elkaar. Een testament is dus noodzakelijk om te vermijden dat de langstlevende partner zonder iets achterblijft. Maar beter nog is een beding van aanwas, want dat biedt meer zekerheid dan een testament. Al schuilt er wel een fiscaal addertje onder het gras.