Minder boetes voor onvolledige erfenisaangiften

De voorbije jaren schreef de Vlaamse belastingdienst minder boetes uit voor onvolledige erfenisaangiften. In 2017 ging het nog om 11 procent van het totale aantal aangiften, vandaag om minder dan 4 procent. Een belangrijke reden is dat sinds 2021 het systeem is gemilderd voor wie zelf een rechtzetting doet.