Negen goede voornemens voor uw geld

De komende dagen zullen we elkaar ongetwijfeld een goede gezondheid wensen. Met de aanslepende coronapandemie is dat evident. Veel minder aandacht gaat naar een goede ‘financiële gezondheid’. Nochtans kan u dat gemoedsrust én een besparing opleveren. De aandachtspunten bij een check-up van uw geldzaken.

1. Spaar u niet armer

Spaarcenten parkeren op een spaarrekening brengt nog amper iets op. Als klant bij een van de grote banken krijgt u jaarlijks amper 0,11 procent rente, via een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent. Ook als u kiest voor de best renderende spaarrekening op de markt, verliest u door de hoge inflatie koopkracht. In december steeg ze naar 5,71 procent, het hoogste peil sinds 2008. Ook tal van andere vastrentende beleggingen brengen veel minder op dan de inflatie.

Het is altijd een goed voornemen om te starten met beleggen in aandelen. Gert Bakelants Hoofdredacteur De Belegger

‘Het is geen lachertje rentenier te zijn. De rente is nihil, zodat de spaarders van het verleden hun kapitaal moeten opeten. De beurs, die heel wat duurzame en relatief rijkelijke dividendbetalers herbergt, kan deels soelaas bieden’, zegt Gert Bakelants, de hoofdredacteur van het blad De Belegger. ‘Het is altijd een goed voornemen om te starten met beleggen in aandelen. Maar als dat pas nu gebeurt, laat het dan een lang volgehouden inspanning zijn. Beleg zoals je vroeger spaarde: op regelmatige basis, gespreid in de tijd. Zo wordt beleggen het nieuwe sparen.’

In aandelen beleggen kan via een heel gamma aan beleggingsfondsen, maar u kunt ook zelf aandelen selecteren. Al zult u dan uw huiswerk moeten maken. ‘De risico’s zijn lang niet voor elk aandeel dezelfde. Focus op waarde en gezonde balansen, aandelen die de voorbije jaren als saai werden gepercipieerd, maar net daarom aantrekkelijk zijn geworden. Niet zelden betreft het cashflowgeneratoren met een bovengemiddeld en duurzaam dividend. Gerichte keuzes in functie van uw risicoprofiel blijven essentieel’, adviseert Bakelants.

2. Hou uw ziektekosten onder controle

We wensen elkaar een goede gezondheid toe, maar helaas loopt het niet altijd zoals gehoopt. Om de gezondheidskosten binnen de perken te houden kunt u kiezen voor een geconventioneerde arts. Die houdt zich aan het tarievenakkoord met de ziekenfondsen en rekent de officiële tarieven aan. Een niet-geconventioneerde arts kan zijn erelonen vrij bepalen.

Laat uw huisarts een globaal medisch dossier (GMD) opstellen. Zo’n elektronisch medisch dossier kost u niets, maar u moet wel minder uit eigen zak betalen voor een huisartsbezoek.

Met een hospitalisatieverzekering kunt u de ziekenhuisfactuur binnen de perken houden, maar er zijn grote verschillen tussen verzekeringen en verzekeraars qua verzekerde waarborgen en bijhorende premies. Denk ook na over bijkomende gezondheidsverzekeringen zoals voor ambulante zorg (ziektekosten buiten het ziekenhuis) of tandzorg.

Lees meer Ziekenhuizen ontsnappen niet aan ruimere btw-plicht

Een nieuwigheid is dat zorgverstrekkers vanaf Nieuwjaar 21 procent btw moeten aanrekenen op niet-therapeutische diensten en behandelingen. Zo zal btw verschuldigd zijn op een medische check-up bij uw huisarts voor een levensverzekering, een vroedvrouw die groepssessies babymassage geeft en orthodontie om louter esthetische redenen zonder terugbetaling door het RIZIV.

Stel ook uw ziekenfonds in vraag. De kans is groot dat u destijds koos voor het ziekenfonds van uw ouders of partner en nooit veranderde. Uw keuze heeft geen belang voor courante zaken zoals een bezoek aan de huisarts en tandarts. Elk ziekenfonds geeft verplicht dezelfde wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering. Daarnaast bieden de ziekenfondsen een pakket aan diensten en voordelen aan en daar kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Ga na welke voordelen voor u interessant zijn en vergelijk ze met het lidgeld.

3. Investeer in energiezuinigheid

De oplopende gasprijzen waren de jongste weken niet uit het nieuws weg te branden. Het is bekend dat u kunt besparen door regelmatig de prijzen van energieleveranciers te vergelijken. Maar de goedkoopste energie is nog altijd die die u niet verbruikt. Het is een goede reden - naast de steeds strengere energie-eisen - om in 2022 energiebesparende investeringen in uw woning te doen. Daarvoor kunt u een premie vragen bij de netbeheerder Fluvius. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, een zonneboiler, een warmtepomp en een warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door. De premie blijft op het niveau van 2021. Ook de inkomensgebonden renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen loopt door. Vanaf 1 juli 2022 worden die renovatie- en energiepremies van Fluvius gebundeld in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Lees meer Gasfactuur Vlaamse gezinnen verdrievoudigd in jaar tijd

Koopt u in 2022 een gezinswoning en gaat u die binnen vijf jaar grondig energetisch renoveren of slopen en heropbouwen? In Vlaanderen moet u bij de aankoop vanaf Nieuwjaar maar 1 procent registratiebelasting betalen. Het gebruikelijke tarief voor een gezinswoning is 3 procent.

4. Spreid uw elektriciteitsverbruik

Behalve de gasprijzen swingen ook die voor elektriciteit de pan uit. Ook hier is de boodschap te zoeken naar de voordeligste leverancier. Vanaf volgend jaar komt daar een extra aandachtspunt bij: u zult anders tegen uw elektriciteitsverbruik moeten aankijken. Als u al over een digitale meter beschikt, wordt vanaf 1 juli 2022 de vergoeding die u voor het gebruik van het stroomnet betaalt anders berekend. Die netkosten zijn in Vlaanderen goed voor een vijfde van de elektriciteitsfactuur.

Lees meer Drie nieuwigheden voor uw energiefactuur in 2022

De netvergoeding zal niet langer op het jaarverbruik gebaseerd zijn. Het effectieve verbruik telt nog voor 20 procent mee, terwijl 80 procent wordt berekend op basis van de pieken in uw verbruik. Iedere maand telt het kwartier met het hoogste verbruik. Wie de oude analoge meter heeft, betaalt het minimumbedrag dat overeenkomt met een piekcapaciteit van 2,5 kW.

Extreme pieken in uw verbruik vermijden wordt geen gemakkelijke opdracht. U moet het gespreide verbruik consequent volhouden. Is er één kwartier in de maand waarin pakweg een elektrische barbecue een uitschieter veroorzaakt, dan bepaalt die piek het capaciteitstarief voor die maand.

Een gespreid gebruik van de wasmachine, oven, stofzuiger en het strijkijzer zal doorgaans maar een winst van enkele euro’s opleveren. Maar als u uw huis met een warmtepomp verwarmt of als u een elektrische wagen thuis oplaadt, kan een doordachte spreiding wel invloed op het capaciteitstarief hebben.

5. Doe aan vermogensplanning en evalueer regelmatig

Nee, vermogensplanning is niet weggelegd voor de grote vermogens alleen. Met een doordachte planning kunt u zelf bepalen aan wie u welke goederen wilt schenken of nalaten. Vaak worden formules gecombineerd. Denk aan een testament waarmee u uw laatste wilsbeschikking op papier zet, een huwelijkscontract waarin u afspraken maakt met uw partner over de verdeling bij een overlijden of een echtscheiding, of een gesplitste aankoop, waardoor u uw kinderen betrekt bij de aankoop van een tweede verblijf. Met een schenking geeft u al een stuk van uw bezittingen tijdens uw leven weg. Vanuit fiscaal standpunt is een schenking interessanter dan een erfenis.

Hebt u al een vermogensplanning uitgewerkt? Evalueer regelmatig of die nog altijd aan uw wensen voldoet. Hou ook rekening met de evoluerende wetgeving. ‘Mensen die in het verleden een goed doel in hun testament opnamen, moeten dat dringend tegen het licht houden. Mogelijk heeft het duolegaat niet meer de gewenste uitwerking. Het goede doel houdt er amper iets aan over of zal de erfenis zelfs niet meer aanvaarden’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van notaris.be.

Mensen die in het verleden een goed doel in hun testament opnamen, moeten dat dringend tegen het licht houden. Bart van Opstal Notaris

Dat heeft alles te maken met een wetswijziging van vorige zomer in Vlaanderen. Een duolegaat was jaren een populaire techniek bij mensen zonder kinderen om fiscaal voordelig wat na te laten aan een ver familielid of een vriend. Door een goed doel te betrekken konden de torenhoge successierechten getemperd worden. ‘De nieuwe regels gelden voor overlijdens vanaf die datum, ongeacht het tijdstip waarop het duolegaat is opgesteld’, zegt van Opstal.

Er kwam wel een nieuwe optie om fiscaal voordelig na te laten: de ‘vriendenerfenis’. Daarmee kunt u tot 15.000 euro nalaten aan goede vrienden of verre familieleden tegen 3 procent erfbelasting, in plaats van het gebruikelijke tarief van 25 procent.

6. Stel een zorgvolmacht op

‘Een zorgvolmacht is nog altijd te weinig bekend’, zegt van Opstal. ‘En nog te vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat ze iets is voor oudere mensen. Ook op jongere leeftijd kan ze haar nut bewijzen.’ Met een zorgvolmacht kunt u een of meerdere personen aanduiden die (een deel van) uw vermogen beheren als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Zonder zorgvolmacht moet de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen, waardoor u geen grip meer hebt op wie dat wordt.

Ook op jongere leeftijd kan ze haar nut bewijzen. Bart van Opstal Woordvoerder notaris.be

In het merendeel van de gevallen geven gehuwden een volmacht aan hun partner en voorzien ze dat de volmacht naar de kinderen gaat als de partner zelf wilsonbekwaam wordt of overlijdt. Maar het is ook mogelijk een zorgvolmacht te geven aan een ander familielid of aan iemand van buiten de familie.

Wat kunt u die persoon dan laten doen? Facturen betalen, uw bankzaken regelen, uw effectenportefeuille beheren of huurgelden innen. Maar hij kan ook grotere transacties, zoals schenkingen of de verkoop van uw woning, voor zijn rekening nemen. De reikwijdte kan verder gaan dan het financiële. U kunt ook een machtiging geven om beslissingen te nemen over uw zorg en uw persoon, zoals de keuze voor een woon-zorgcentrum.

7. Waak over het rendement van uw vastgoed

De lage rente trekt steeds meer mensen over de streep om te investeren in vastgoed. Weet dat de aankoop van een tweede verblijf, bouwgrond, huis of appartement om te verhuren in Vlaanderen vanaf 1 januari duurder wordt. Wie ander vastgoed koopt dan de enige eigen woning betaalt voortaan 12 procent registratiebelasting in plaats van 10 procent.

Leent u voor de aankoop van investeringsvastgoed? Het belastingvoordeel voor zo’n lening stond ter discussie, maar bestaat nog altijd. De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. Hoeveel voordeel u uit de kapitaalaflossingen kunt halen, hangt af van of u nog een lening hebt lopen en van het tijdstip waarop u die lening bent aangegaan.

Lees meer De rente is cruciaal voor investeringen in vastgoed

Voor verhuurders hangt het rendement van hun investering af van de huurinkomsten. De huurprijs kan een keer per jaar - op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract - geïndexeerd worden volgens de evolutie van de gezondheidsindex, tenzij die mogelijkheid expliciet is uitgesloten in de huurovereenkomst. De mogelijke prijsaanpassing kan fors zijn: de inflatie op basis van de gezondheidsindex bedroeg in november 4,81 procent en in december 5,21 procent. Als verhuurder bent u niet verplicht die indexering (volledig) door te rekenen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de verhoging te beperken tot de helft van wat wettelijk is toegestaan om te vermijden dat u een goede huurder zou verliezen.

Bent u eigenaar van buitenlands vastgoed? Vanaf 2022 wordt dat anders belast. In uw volgende belastingaangifte zult u niet langer de huur(waarde) moeten aangeven, maar het kadastraal inkomen (ki). De fiscus is bezig met de bepaling ervan en de eerste zogenaamde notificaties worden begin 2022 verstuurd.

8. Bouw extra pensioenkapitaal op

Op het online pensioenportaal Mypension.be kunt u nagaan hoe hoog uw wettelijk pensioen zal zijn en hoeveel pensioenkapitaal u via uw werkgever hebt opgebouwd. U kunt er ook de impact van een veranderde beroepssituatie of een nieuwe job op uw pensioenbedrag simuleren.

Als het bedrag tegenvalt, moet u zelf een appeltje voor de dorst opbouwen. Een fiscaal vriendelijke manier zijn stortingen in een pensioenspaarfonds of -verzekering. De bedragen die u kunt storten, blijven dezelfde: tot 990 euro - met een belastingvermindering van 30 procent - of 1.270 euro, met een belastingvermindering van 25 procent.

9. Kijk en vergelijk

Het zou een slogan van een warenhuisketen kunnen zijn, maar u doet er goed aan het principe van kijken en vergelijken toe te passen op alles wat een behoorlijke hap uit uw gezinsbudget neemt. We gaven al aan dat het loont na te gaan welke gas- en elektriciteitsleverancier voor u de goedkoopste is. Dat kan eenvoudig en snel met de V-test (vtest.vreg.be).

Lees meer Zo verandert u van telecomleverancier

Dezelfde oefening doet u het best ook voor uw telecomleverancier. Daarmee bespaart u mogelijk aardig wat op de kosten voor uw telefoon, internet, digitale tv en/of een bundel ervan. U kunt aan de slag gaan met de tariefsimulator op www.bestetarief.be van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).