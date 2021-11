Is een auto in private lease iets voor u?

Het ziet ernaar uit dat het gebruik van elektrische wagens in Vlaanderen zeer snel oprukt. Als het van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) afhangt, worden vanaf 2027 geen auto’s op benzine of diesel meer verkocht. Drie jaar later gaat ook de tweedehandsmarkt voor auto’s met verbrandingsmotoren dicht.

Dat baart sommigen zorgen. Als ze aan een nieuwe auto toe zijn, welk voertuig moeten ze dan kopen? Toch nog een laatste diesel- of benzinewagen? ‘We krijgen daarover veel vragen van klanten’, zegt Laurent Loncke, CEO van het leasingbedrijf Arval. ‘Mensen vragen zich af wat de restwaarde van hun auto zal zijn als benzine en diesel worden gebannen. Maar als ze een wagen in private lease nemen, dan is dat hun probleem niet, want de leasingmaatschappij neemt het risico op zich.’

Private lease lijkt dus een goede manier om de periode te overbruggen tot het wagenpark naar volledig elektrisch evolueert. Met die formule van langetermijnverhuur moet u als particulier niet meteen de volledige aankoopsom op tafel leggen, maar betaalt u maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van de wagen. Na afloop van een contract van twee tot vijf jaar levert u de auto opnieuw gewoon binnen zonder dat u zich nog zorgen hoeft te maken over hoe u die op de tweedehandsmarkt verkocht krijgt.

Prille markt

De markt voor private lease is nog vrij pril. In België rijden op een totaal van 4,6 miljoen particuliere voertuigen zo’n 15.000 voertuigen in private lease rond. Jaarlijks worden ongeveer 4.000 nieuwe contracten afgesloten. Maar er komen ook contracten op einddatum, wat de voorbije jaren een nettogroei van ongeveer 2.000 voertuigen opleverde. Ter vergelijking: er rijden 500.000 leasewagens van bedrijven rond.

Contracten kunnen in belangrijke details verschillen. Zo kan de vrijstelling bij schade naargelang van het contract anders zijn.

‘De overgrote meerderheid van de auto’s in private lease zijn kleinere benzinewagens’, zegt Frank Van Gool, algemeen directeur van de leasesectorfederatie Renta. ‘Het aantal elektrische voertuigen in private lease is relatief gesproken niet groter dan wat je bij andere particulieren ziet, namelijk rond 1 procent van alle auto’s.’

‘Privateleasegebruikers komen in alle leeftijdscategorieën voor, maar typisch zijn het mensen die tussen 10.000 en 15.000 kilometer per jaar afleggen, die voor hun auto een strak budget willen aanhouden en die zich geen zorgen willen maken over onverwachte onderhoudskosten, verzekering, tweedehandsverkoop enzovoort. Een privateleaseklant is dus een prijsbewuste koper.’

Elektrische wagens

Het financiële voordeel van een elektrisch voertuig voor een particulier zit vooral in lagere onderhoudskosten, lagere kosten van het verbruik en in mindere mate de lage belasting op de inverkeerstelling (BIV) en wegenbelasting. Vooral wie veel kilometers doet, haalt dus financieel voordeel uit elektrisch rijden. ‘Dat voordeel weegt vandaag meestal niet op tegen de hogere investeringswaarde’, zegt Van Gool. ‘Zeker op kleinere voertuigen, typisch het segment dat de privateleaserijder zoekt, zijn de relatieve prijsverschillen in aankoop het grootst. De kosten van afschrijving en financiering liggen dus onvermijdelijk wat hoger.’

Maar vroeg of laat staan we toch met zijn allen voor de aanschaf van een elektrische wagen. Voor wie het fikse aankoopbedrag niet meteen op tafel wil leggen, wordt private lease als een interessant alternatief naar voren geschoven.

De hogere aankoopprijs voor elektrische wagens zal normaal ook betekenen dat het maandbedrag bij private lease hoger ligt. ‘Maar ook de inschatting van de restwaarde van de elektrische auto is van groot belang voor het bepalen van het maandbedrag’, zegt Guy De Ceuster, directeur van Belfius Auto Lease. ‘En gezien de verschuivingen in de markt en de wetgeving, zou het best kunnen dat de restwaarde van een elektrische auto een stuk hoger ingeschat kan worden. Dat mildert dan weer het huurbedrag.’

In principe kan een lease-contract niet beëindigd worden, tenzij u een verbrekingsvergoeding betaalt.

Van Gool denkt dat er de komende jaren een groei kan komen in de private lease van tweedehands elektrische voertuigen. ‘Ex-leasingwagens, die al een eerste grote afschrijving hebben ondergaan maar nog altijd een redelijk hoge waarde hebben in vergelijking met hun fossiel aangedreven broertjes, kunnen een tweede leven krijgen bij particulieren.’

Voor wie bij de aanschaf van een voertuig private lease overweegt, leggen we uit wat dat precies inhoudt, waarop u moet letten en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is private lease?

Inzake terminologie moeten we de puntjes op de i zetten. Door de band genomen heeft iedereen het over private lease, maar in de strikte betekenis van het woord gaat het hier niet om leasing, maar om langetermijnverhuur.

Leasing is in feite een kredietvorm waarbij de leasingmaatschappij een bedrijfswagen aankoopt en ter beschikking stelt van een onderneming. De leasingmaatschappij is de juridische eigenaar van de bedrijfswagen en de onderneming is de economische eigenaar. Voor het gebruiksrecht betaalt de onderneming een maandelijks bedrag aan de leasingmaatschappij.

Bij private lease ligt dat anders. De leasingmaatschappij blijft volledig eigenaar van de wagen en verhuurt die aan een particulier. Op het einde van het huurcontract hebt u ook niet de mogelijkheid de auto tegen de restwaarde over te kopen.

Wat is het voordeligst, private lease of een autokrediet?

Als u een wagen zoals een Nissan Qashqai of een Audi Q2 in private lease wilt nemen met bijvoorbeeld een contract voor 15.000 kilometer per jaar, dan betaalt u maandelijks tussen 450 en 500 euro. Voor een Nissan Micra ligt dat rond 350 euro en voor een Renault Clio vindt u al aanbiedingen in de buurt van 300 euro. Gaat u een financiering aan voor een van die wagens, dan betaalt u een maandelijkse som die, afhankelijk van de afbetalingstermijn, in dezelfde buurt uitkomt.

Absolute uitspraken doen over welke formule het voordeligst is, ligt niet voor de hand. ‘Als je geen onverwachte garagekosten hebt gehad en de rente is laag, dan kan de vergelijking licht in het voordeel van autofinanciering gaan’, zegt Loncke. ‘Maar dat kan keren als er onverwachte kosten zijn geweest. Het voordeel van private lease blijft de ontzorging. U betaalt een vast bedrag per maand en daar blijft het bij.’

Wat is in het contract inbegrepen?

Tot voor enkele jaren bestonden er geen specifieke regels voor de langetermijnverhuur van wagens. De sectorverenigingen Renta en Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) brachten daar in 2019 verandering in met een uitgebreide gedragscode voor de sector.

Daardoor weet u nu precies wat in het maandelijks tarief is inbegrepen als u een auto leaset. Het gaat dan om het gebruiksrecht van het voertuig, de jaarlijkse verkeersbelasting, de taks op de inverkeerstelling, de kosten voor herstellingen en het onderhoud van het voertuig en de normale slijtage van de banden. Winterbanden zijn vaak optioneel.

Ook de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade kan in het contract worden opgenomen. Als u daarvoor liever naar uw eigen verzekeringsmakelaar stapt, kan dat doorgaans ook.

Op welke kleine lettertjes moet u letten?

Contracten kunnen in - soms belangrijke - details verschillen. Zo kan de vrijstelling bij schade naargelang het contract anders zijn. U kunt die vrijstelling afkopen, maar dan valt uw maandelijkse leasingbedrag uiteraard hoger uit.

In sommige gevallen geldt ook de bijstand bij autopech niet in het buitenland. In dat geval moet u uw plan trekken en zelf de kosten betalen.

Let ook op het maximumaantal kilometers dat u volgens het contract per jaar mag rijden. Elk contract bepaalt een forfaitair aantal kilometers. Overschrijdt u dat, dan moet u een supplement betalen. Logisch, want door meer gereden kilometers neemt de restwaarde van de auto af.

Bij overschrijding van het afgesproken aantal kilometers wordt in het geval van een jaarlijks forfait het vast maandelijks leasingbedrag het jaar daarop verhoogd. Wie minder kilometers aflegt dan afgesproken, wordt in bepaalde formules terugbetaald.

Bepaalde contracten rekenen ook hoge administratiekosten aan voor de behandeling van boetes en andere overtredingen. En bij de teruggave van de wagen op het einde van het contract worden soms fikse vergoedingen voor gebruiksschade aangerekend.

Daarnaast mag niet in alle gevallen het hele gezin van de wagen gebruikmaken. Afhankelijk van het contract mag soms alleen de ondertekenaar de auto besturen.

Waarom zou u voor private lease kiezen?

Een belangrijk voordeel van private lease is dat u een behoorlijk duidelijk zicht op uw autokosten hebt. Onderhoud, herstellingen en schade zijn doorgaans in het contract inbegrepen. Alleen de brandstof en eventuele verkeersboetes zijn voor uw rekening.

Private lease is ook een makkelijke formule om over een auto te beschikken. U hoeft zich zelf niet bezig te houden met de aankoop van de auto en later moet u ook geen moeite doen om hem op de tweedehandsmarkt te verkopen.

Komt daarbij nog dat u uw spaargeld niet hoeft aan te spreken om een auto te kopen. Soms rijdt u ook met een scherp geprijsde wagen. Leasingmaatschappijen kunnen volumekortingen bedingen bij autoconstructeurs en die worden geregeld minstens voor een deel aan de klant doorgegeven.

Een voordeel is ook dat u zelf geen verzekering hoeft aan te gaan, omdat die voor rekening van de leasingmaatschappij wordt genomen. Dat is vooral interessant voor jongere chauffeurs, die doorgaans hoge verzekeringspremies moeten betalen als ze nog geen trackrecord van schadeloos rijden hebben.

Komt daarbij nog dat u met private lease om de twee tot vijf jaar van auto wisselt, waardoor u altijd met een zuinige en milieuvriendelijke auto kunt rijden.

Wat zijn de nadelen van private lease?

Private lease is een langdurige financiële verbintenis, die over twee tot vijf jaar loopt. Tijdens die periode kunnen zaken gebeuren die het gebruik van de auto niet langer nodig maken of die van de maandelijkse betaling een te zware last maken. Denk aan ontslag, verhuizing, echtscheiding of een langdurige ziekte. In principe kan het contract niet voortijdig beëindigd worden, tenzij u een verbrekingsvergoeding betaalt. Afhankelijk van de looptijd van het contract en de huurperiode die al achter de rug is, moet u enkele maandbetalingen als vergoeding betalen.

Sommige leasingmaatschappijen maken het mogelijk na een periode van twaalf maanden het contract maandelijks op te zeggen. Die formule heeft normaal wel een hoger prijskaartje, maar u kunt er kosten mee besparen als u door de omstandigheden het contract moet opzeggen.