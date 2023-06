Na maatregel UZ Gent: mag werkgever parkeerplaatsen voorbehouden voor wie ver woont?

Een werkgever heeft geen wettelijke verplichting werknemers een parkeerplaats aan te bieden. Het UZ Gent maakt in zijn parkeerbeleid nu een onderscheid tussen medewerkers die van dichtbij of verder komen, maar dat houdt voor niemand een verbod in toch met de auto naar het werk te komen.