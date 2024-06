Vanaf 2025 meer rendement op uw aanvullend pensioen

De gestegen langetermijnrente sijpelt eindelijk ook door in uw aanvullend pensioen. Vanaf volgend jaar zal uw werkgever een rendement van minstens 2,5 procent in plaats van 1,75 procent moeten garanderen op de stortingen in uw aanvullend pensioen. Maar niet iedereen profiteert op dezelfde manier daarvan.